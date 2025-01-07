Самые доходные профессии в 2025 году в Германии (зарплаты) — Finance.ua

Самые доходные профессии в 2025 году в Германии (зарплаты) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Самые доходные профессии в 2025 году в Германии (зарплаты)

В 2025 году в Германии по ряду причин, таких как технологический прогресс, старение населения и переход к экологически чистым источникам энергии, формируется потребность в специалистах определенных отраслей. О том, какие профессии самые доходные в 2025 году в Германии, пишет ukrainingingermany

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Зарплаты специалистов в сфере IT

Сфера информационных технологий остается на пике популярности. Профессионалы по разработке программного обеспечения, кибербезопасности и анализа данных (Data Science) пользуются особым спросом. Компании инвестируют в цифровизацию и автоматизацию, создавая новые рабочие места.

Средняя зарплата: от 65 000 до 100 000 евро в год, в зависимости от опыта и специализации.

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Зарплаты медицинских работников

Из-за старения населения Германии спрос на медицинских работников постоянно растет. Наиболее востребованы:

Врачи (терапевты, хирурги, кардиологи).

Медсестры и сиделки.

Средняя зарплата:

Врачи: 70 000−120 000 евро в год.

Медсестры: 35 000−50 000 евро в год.

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Сколько зарабатывают инженеры

Инженерные специальности обычно занимают лидирующие позиции. В 2025 году сохраняется высокий спрос на:

Инженеров-механиков.

Специалистов по автоматизации производства.

Электротехников.

Средняя зарплата: 60 ​​000−90 000 евро в год.

Зарплаты в области возобновляемых источников энергии

Переориентация на экологическую энергетику создает потребность в специалистах:

По разработке солнечных и ветровых станций.

По управлению экологическими проектами.

Средняя зарплата: 50 000−80 000 евро в год.

Логисты

Рост онлайн-торговли и международной торговли требует квалифицированных логистов:

Менеджеров по снабжению.

Координаторов транспортных сетей.

Средняя зарплата: 45 000−65 000 евро в год.

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Зарплаты учителей

В Германии требуются квалифицированные учителя и преподаватели, особенно в отраслях STEM (наука, техника, инженерия, математика). Также ценятся учителя для работы с иммигрантами.

Средняя зарплата: 40 000−65 000 евро в год.

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Напомним, с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии за час составит 12,82 евро. Это повышение по сравнению с 12,41 евро в 2024 году и очередное в серии регулярных изменений минимальной заработной платы в Германии, которые проводятся в соответствии с ростом стоимости жизни.

Минимальная заработная плата в Германии в 2025 году устанавливается на основе рекомендаций Комиссии по минимальной зарплате, которая пересматривает ее каждые два года. Такая политика обеспечивает своевременную корректировку зарплат в соответствии с экономическими изменениями, поддерживая стабильность доходов граждан.

Минимальная зарплата в Германии в 2025 году будет обязательна для всех работников, достигших 18 лет, независимо от продолжительности рабочего времени или сферы занятости. Это означает, что все взрослые работники могут воспользоваться новым повышением. Впрочем, есть некоторые исключения, к которым относятся:

стажеры, проходящие обязательную стажировку в рамках обучения;

временные стажеры до трех месяцев, которые работают для ознакомления с профессией;

волонтеры и участники добровольных социальных программ.

Справка Finance.ua:

Германия предлагает множество возможностей для предпринимателей, и в 2025 году украинцы могут использовать эти преимущества для открытия собственного дела. Верный выбор направления бизнеса является решающим для успешного старта. Сегодня иностранцы чаще всего выбирают компании в сфере торговли, информационных технологий, туризма, а также услуги парикмахеров, медицинские кабинеты. Также наиболее прибыльным видом бизнеса считается недвижимость, а именно сдача в аренду жилой и коммерческой недвижимости — офисов и складов.

В 2025 году Германия продолжает поддерживать украинских беженцев. Для многих семей поиск временного или постоянного жилья становится важным шагом к стабильности. Правительство предлагает широкий выбор возможностей: от центров первоначального приема до социального жилья, доступного по льготным условиям.

Если вы начинаете обучение в Германии в зимнем семестре 2024/25, следует знать о нескольких нововведениях. Ведь при приближении нового семестра начнут действовать некоторые важные изменения и новые правила. До августа 2024 года для обучения в Германии требовалось 11 208 евро на год или 934 евро на месяц, чтобы покрыть расходы на проживание. Однако уже с 1 сентября 2024 года необходимая сумма увеличилась на 696 евро, и теперь составляет 11 904 евро на год или 992 евро на месяц.

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