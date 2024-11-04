Минимальная зарплата в Германии в 2025 году: что изменится — Finance.ua

Минимальная зарплата в Германии в 2025 году: что изменится Сегодня 19:03 — Личные финансы

Минимальная зарплата в Германии в 2025 году: что изменится

Повышение минимальной зарплаты в Германии, которое состоится 1 января, окажет влияние на все категории работников, ведь минимальная заработная плата в Германии призвана обеспечить справедливую оплату труда и улучшить благосостояние граждан.

Издание Ukrainian in Germany рассказало, какая минимальная зарплата будет установлена, что входит в ее расчет и как она изменится по сравнению с прошлыми годами.

Какая минимальная зарплата в Германии в 2025 году?

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии за час нетто составит 12,82 евро. Это повышение по сравнению с 12,41 евро в 2024 году и является очередным шагом в серии регулярных изменений минимальной заработной платы в Германии, осуществляемых в соответствии с ростом стоимости жизни.

Минимальная заработная плата в Германии в 2025 году устанавливается на основе рекомендаций Комиссии по минимальной зарплате, которая пересматривает ее каждые два года. Такая политика обеспечивает своевременную корректировку зарплат в соответствии с экономическими изменениями, поддерживая стабильность доходов граждан.

Особенности нетто-заработка

Зарплата нетто (или чистый доход) — это сумма, получаемая работником после отчислений налогов и других обязательств. Важно понимать, что минимальная зарплата в Германии в 2025 году за час нетто будет зависеть от разных факторов, таких как уровень налогообложения, местожительство работника и другие индивидуальные аспекты. Хотя на общенациональном уровне минимальная ставка в час брутто будет составлять 12,82 евро, фактическая нетто-зарплата может отличаться.

Минимальная зарплата в Германии в 2025 году будет обязательна для всех работников, достигших 18 лет, независимо от продолжительности рабочего времени или сферы занятости. Это означает, что все взрослые работники могут воспользоваться новым повышением. Впрочем, есть некоторые исключения, к которым относятся:

стажеры, проходящие обязательную стажировку в рамках обучения;

временные стажеры до трех месяцев, работающих по ознакомлению с профессией;

волонтёры и участники добровольных социальных программ.

Такие исключения важны для поддержки образовательных и социальных программ, но не подпадают под категорию обязательной минимальной заработной платы Германии.

Какие выплаты учитываются в минимальной заработной плате в 2025 году?

Не все выплаты, получаемые работниками, автоматически учитываются для расчета минимальной зарплаты. Законодательство определяет несколько видов выплат, входящих или не входящих в расчет:

единовременные премии, такие как рождественские бонусы или отпускные, учитываются до минимальной зарплаты, если они выплачиваются непосредственно за проделанную работу;

надбавки за ночную работу или за работу в выходные и праздничные дни также могут быть включены в расчет;

льготы в натуральной форме, такие как питание или проживание, обычно не засчитываются в минимальную зарплату.

Обязанности работодателей

Согласно законодательству, работодатели обязаны обеспечивать выплату минимальной зарплаты в Германии в 2025 году, а также документировать рабочее время работников. Такой учет позволяет контролировать соответствие выплат минимальным требованиям и избегать правовых нарушений.

Работодатели, не соблюдающие установленные требования к минимальной заработной плате в Германии, могут столкнуться со штрафами и другими правовыми последствиями. Поэтому им следует тщательно следить за исполнением своих обязанностей.

Контрольный список: как работникам проверить минимальную зарплату?

Чтобы убедиться в соответствии зарплаты нормам, работники могут придерживаться следующих шагов:

Проверьте платежную ведомость — регулярно анализируйте свою зарплату, чтобы убедиться, что она соответствует минимальной заработной плате в Германии в 2025 году. Документируйте рабочее время — сохраняйте учет отработанных часов, чтобы иметь подтверждение проделанной работы. Используйте калькулятор минимальной зарплаты. Это позволяет оперативно проверить, соответствует ли зарплата требованиям.

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Работодатель не платит минимальную зарплату — что делать?

Если работодатель не соблюдает нормы по минимальной заработной плате в Германии, работник располагает несколькими средствами правовой защиты и учреждениями, к которым он может обратиться. Вот что можно сделать в такой ситуации:

Договоренность с работодателем: Первым шагом должна быть попытка решить проблему непосредственно с работодателем. Иногда несоблюдение требований может быть связано с недоразумением или административной ошибкой. Привлечение помощи профсоюзов: Если прямые переговоры не принесли результата, работник может обратиться за помощью в местный профсоюз. Профсоюзы в Германии имеют большой опыт защиты прав работников. Больше информации можно найти на сайте DGB. Обращение в Трудовую инспекцию: Следующим шагом является обращение в Трудовую инспекцию Германии (Finanzkontrolle Schwarzarbeit). Это учреждение, ответственное за соблюдение трудового законодательства, в том числе по минимальной заработной плате. Подробную информацию о процедуре сообщения можно найти здесь. Использование правовой помощи: В крайних случаях, когда другие методы не срабатывают, работник может обратиться за правовой помощью. В Германии существует ряд организаций и юридических компаний, которые специализируются на трудовом праве и могут помочь с претензиями. Осведомленность о правах: Важно, чтобы работники знали о своих правах и знали, куда обращаться за помощью. Информацию о правах работников и о минимальной заработной плате можно найти на правительственных сайтах и ​​организациях по защите прав работников.

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