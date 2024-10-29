Как украинцам получить вид на постоянное проживание в Германии — Finance.ua
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Как украинцам получить вид на постоянное проживание в Германии

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Как украинцам получить вид на постоянное проживание в Германии
Как украинцам получить вид на постоянное проживание в Германии
С началом войны многие украинцы искали безопасное убежище в Германии, и значительная часть из них задумывается о получении вида на постоянное место жительства (ПМЖ) в Германии. Портал Ukrainians in Germany рассказал, какие требования действуют в 2025 году для украинцев, стремящихся остаться в Германии.

Основные преимущества

С начала полномасштабной войны украинцы, выехавшие и продолжающие выезжать из-за войны в Европу, в том числе в Германию, получают статус временной европейской защиты. Однако в случае стабилизации ситуации и обеспечения безопасности в Украине украинцам, которые воспользовались этим статусом, нужно будет вернуться на Родину. Также все предоставленные сегодня украинцам возможности, связанные с медицинским страхованием, образованием, социальной поддержкой, льготами и доступом к рынку труда, будут недоступны.
Поэтому многие украинцы, которым удалось интегрироваться и приспособиться к жизни в Германии, задумываются о том, чтобы получить постоянное место жительства (ПМЖ) в стране.
По общим правилам для получения постоянного места жительства в Германии (Niederlassungserlaubnis) необходимо отвечать определенным требованиям, одним из которых является пребывание на территории страны более 5 лет.

Основания для получения разрешения на постоянное проживание в Германии

По стандартной процедуре, чтобы получить в Германии право на постоянное проживание, необходимо выполнить несколько условий:
  • проживание на территории Германии со статусом временной защиты более 5 лет;
  • наличие собственного жилья (речь идет не обязательно о жилье в собственности, это может быть арендованное жилье, за которое вы платите самостоятельно, без субсидии Wohngeld);
  • стабильный доход, позволяющий вам самостоятельно обеспечивать себя (вы не должны пользоваться гражданской помощью и другими дотациями от Джобцетра или Социаламта);
  • наличие оформленного страхования;
  • владение немецким языком на уровне от А2 (подтверждение сертификатом).
Как пишут эксперты, наиболее реальными и убедительными основаниями для продления права на проживание в Германии являются:
  • получение образования;
  • наличие рабочего контракта;
  • бизнес-виза;
  • Blue card;
  • виза фрилансера.
При этом в случае получения образования в Германии студент должен иметь финансовое обеспечение на весь период обучения — речь идет о сумме примерно 930 евро в месяц.

Основные категории заявителей

Украинцы могут получить ПМЖ в Германии через разные программы, каждая из которых имеет свои условия. Основные категории включают:
  • беженцы и лица с временной защитой — многие украинцы в 2025 году еще имеют временную защиту по параграфу 24, которая позволяет оставаться в Германии и получать помощь от государства. Через некоторое время украинцы с этим статусом могут подавать заявки на постоянное проживание;
  • трудоустроенные — если вы работаете в Германии официально, имеете стабильный доход и медицинское страхование, вы можете подать заявку на ПМЖ после четырех лет;
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  • студенты и выпускники — если вы получили образование в Германии и работаете по специальности, ПМЖ может быть доступно после двух лет трудоустройства;
  • семейное воссоединение — украинцы, воссоединяющиеся с членами семьи, могут получить постоянное место жительства после нескольких лет проживания в стране вместе с близкими.

Требования для украинцев

В зависимости от вашего статуса требования могут включать:
  1. Достаточный доход для самообеспечения. Для тех, кто хочет остаться в Германии после войны, важно иметь стабильный доход, позволяющий покрывать базовые потребности без зависимости от социальной помощи.
  2. Знание немецкого языка. Обычно требуется знание немецкого языка на уровне В1, что подтверждает интеграцию в общество.
  3. Доказательство статуса проживания. Это может быть разрешение на временную защиту или другой легальный статус (например, «параграф 24 Германия для украинцев»).
  4. Социальные взносы. Уплата налогов и взносов в пенсионный фонд является важным критерием, особенно для трудоустроенных лиц.

Процедура подачи заявки

Чтобы подать заявку на ПМЖ в Германии, нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Подготовка документов

Обычно для подачи нужно иметь следующие документы:
  • действительный паспорт;
  • подтверждение легального пребывания в стране;
  • подтверждение дохода и трудоустройства;
  • сертификат о знании немецкого языка.

2. Запись на прием в отдел иммиграции

В большинстве городов можно записаться онлайн или позвонить в местный отдел иммиграционной службы.

3. Подача документов и ожидание решения

Обычно рассмотрение заявки может занимать до нескольких месяцев. В процессе могут потребоваться дополнительные документы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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