Как украинцам получить вид на постоянное проживание в Германии — Finance.ua

Как украинцам получить вид на постоянное проживание в Германии Сегодня 09:13 — Личные финансы

Как украинцам получить вид на постоянное проживание в Германии

С началом войны многие украинцы искали безопасное убежище в Германии, и значительная часть из них задумывается о получении вида на постоянное место жительства (ПМЖ) в Германии. Портал Ukrainians in Germany рассказал, какие требования действуют в 2025 году для украинцев, стремящихся остаться в Германии.

Основные преимущества

С начала полномасштабной войны украинцы, выехавшие и продолжающие выезжать из-за войны в Европу, в том числе в Германию, получают статус временной европейской защиты. Однако в случае стабилизации ситуации и обеспечения безопасности в Украине украинцам, которые воспользовались этим статусом, нужно будет вернуться на Родину. Также все предоставленные сегодня украинцам возможности, связанные с медицинским страхованием, образованием, социальной поддержкой, льготами и доступом к рынку труда, будут недоступны.

Поэтому многие украинцы, которым удалось интегрироваться и приспособиться к жизни в Германии, задумываются о том, чтобы получить постоянное место жительства (ПМЖ) в стране.

По общим правилам для получения постоянного места жительства в Германии (Niederlassungserlaubnis) необходимо отвечать определенным требованиям, одним из которых является пребывание на территории страны более 5 лет.

Основания для получения разрешения на постоянное проживание в Германии

По стандартной процедуре, чтобы получить в Германии право на постоянное проживание, необходимо выполнить несколько условий:

проживание на территории Германии со статусом временной защиты более 5 лет;

наличие собственного жилья (речь идет не обязательно о жилье в собственности, это может быть арендованное жилье, за которое вы платите самостоятельно, без субсидии Wohngeld);

стабильный доход, позволяющий вам самостоятельно обеспечивать себя (вы не должны пользоваться гражданской помощью и другими дотациями от Джобцетра или Социаламта);

наличие оформленного страхования;

владение немецким языком на уровне от А2 (подтверждение сертификатом).

Как пишут эксперты, наиболее реальными и убедительными основаниями для продления права на проживание в Германии являются:

получение образования;

наличие рабочего контракта;

бизнес-виза;

Blue card;

виза фрилансера.

При этом в случае получения образования в Германии студент должен иметь финансовое обеспечение на весь период обучения — речь идет о сумме примерно 930 евро в месяц.

Основные категории заявителей

Украинцы могут получить ПМЖ в Германии через разные программы, каждая из которых имеет свои условия. Основные категории включают:

беженцы и лица с временной защитой — многие украинцы в 2025 году еще имеют временную защиту по параграфу 24, которая позволяет оставаться в Германии и получать помощь от государства. Через некоторое время украинцы с этим статусом могут подавать заявки на постоянное проживание;

трудоустроенные — если вы работаете в Германии официально, имеете стабильный доход и медицинское страхование, вы можете подать заявку на ПМЖ после четырех лет;

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студенты и выпускники — если вы получили образование в Германии и работаете по специальности, ПМЖ может быть доступно после двух лет трудоустройства;

семейное воссоединение — украинцы, воссоединяющиеся с членами семьи, могут получить постоянное место жительства после нескольких лет проживания в стране вместе с близкими.

Требования для украинцев

В зависимости от вашего статуса требования могут включать:

Достаточный доход для самообеспечения. Для тех, кто хочет остаться в Германии после войны, важно иметь стабильный доход, позволяющий покрывать базовые потребности без зависимости от социальной помощи. Знание немецкого языка. Обычно требуется знание немецкого языка на уровне В1, что подтверждает интеграцию в общество. Доказательство статуса проживания. Это может быть разрешение на временную защиту или другой легальный статус (например, «параграф 24 Германия для украинцев»). Социальные взносы. Уплата налогов и взносов в пенсионный фонд является важным критерием, особенно для трудоустроенных лиц.

Процедура подачи заявки

Чтобы подать заявку на ПМЖ в Германии, нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Подготовка документов

Обычно для подачи нужно иметь следующие документы:

действительный паспорт;

подтверждение легального пребывания в стране;

подтверждение дохода и трудоустройства;

сертификат о знании немецкого языка.

2. Запись на прием в отдел иммиграции

В большинстве городов можно записаться онлайн или позвонить в местный отдел иммиграционной службы.

3. Подача документов и ожидание решения

Обычно рассмотрение заявки может занимать до нескольких месяцев. В процессе могут потребоваться дополнительные документы.

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