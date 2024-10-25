Количество трудоустроенных украинцев в Германии выросло вдвое с начала войны — исследование — Finance.ua
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Количество трудоустроенных украинцев в Германии выросло вдвое с начала войны — исследование

Личные финансы
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Количество трудоустроенных украинцев в Германии выросло вдвое с начала войны — исследование
Количество трудоустроенных украинцев в Германии выросло вдвое с начала войны — исследование
В Германии трудоустроено 30% украинских беженцев (из 1,1 миллиона). Это почти вдвое больше, чем летом 2022 года, когда работало всего 16% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Федеральным институтом демографических исследований (BiB).
Отмечается, что количество трудоустроенных в Германии украинцев, нашедших в стране защиту от российской войны, продолжает увеличиваться, что на пользу ФРГ, испытывающей нехватку рабочей силы. Так, показатель вырос почти вдвое с 16 процентов летом 2022 года до 30 процентов весной 2024 года.
Сейчас в Германии проживает около 1,1 миллиона украинцев.

Препятствия при поиске работы

Директор BiB Катарина Шпис главными препятствиями при поиске работы назвала отсутствие знания немецкого языка и длительные процедуры признания профессиональной квалификации, полученной в Украине.

Сколько украинцев сейчас ищут работу в Германии

Сейчас в Германии трудоустроены 30% украинских беженцев, еще 30% ищут работу.
92% украинцев, которые пока не ищут работу, или посещают языковые курсы, или говорят, что недостаточно владеют немецким для трудоустройства. Другие ухаживают за детьми или родственниками, а уровень занятости матерей с маленькими детьми составляет всего 22%.
Количество трудоустроенных украинцев в Германии выросло вдвое с начала войны — исследование
Как отмечается в исследовании, около 50% украинцев, соискателей защиты, имеют профессиональный опыт в так называемых «узких профессиях», к которым относятся, в частности, медсестринские и медицинские профессии, а также ремесла.

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«Эта деятельность уже характеризуется нехваткой квалифицированных работников в Германии. Высокие языковые требования или сложные процедуры признания иностранных профессиональных квалификаций усложняют трудоустройство», — сказал Андреас Этте. Однако потенциал ищущих защиту еще недостаточно используется, поскольку только меньшая часть сейчас работает по этим профессиям.
Также исследователи пришли к выводу, что украинцы лучше интегрируются в немецкий рынок труда, чем другие группы беженцев. Прежде всего это связано с уровнем образования и квалификации выше среднего, более легким доступом к рынку труда и жилью и доступности интеграционных и языковых курсов — условий, созданных для украинцев властями.

Справка Finance.ua:

  • ранее глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт заявил об увеличении доли трудоустроенных украинских беженцев за последний год. По данным, приведенным Шмидтом, если в прошлом году доля украинцев трудоспособного возраста, работающих в Германии, составляла 23%, то сейчас этот показатель вырос до 29% благодаря улучшению консультационных услуг;
  • министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил социальную помощь, которую украинцы получают в Германии, передавать непосредственно Украине.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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