Що треба знати студентам у Німеччині у 2024−2025 році — Finance.ua

Що треба знати студентам у Німеччині у 2024−2025 році Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Що треба знати студентам у Німеччині у 2024−2025 році

Якщо ви починаєте навчання в Німеччині в зимовому семестрі 2024/25, варто дізнатися про кілька нововведень. Адже з наближенням нового семестру почнуть діяти деякі важливі зміни та нові правила. Детально про них розповіли на порталі Study in Germany.

1. Вимоги щодо заблокованого рахунку збільшуються до 11 904 євро

Блокований рахунок (Sperrkonto) у німецькому банку — одна з умов для отримання німецької навчальної візи. Це своєрідна гарантія того, що абітурієнт має достатньо коштів на те, щоб забезпечити своє проживання під час перебування та навчання в Німеччині.

До серпня 2024 року для навчання в Німеччині потрібно було 11 208 євро на рік або 934 євро на місяць, щоб покрити витрати на проживання.

Проте вже з 1 вересня 2024 року необхідна сума збільшилася на 696 євро, і тепер становить 11 904 євро на рік або 992 євро на місяць.

2. Мінімальна заробітна плата — 12,82 євро за годину

З 1 січня 2024 року законодавча мінімальна заробітна плата в Німеччині становить 12,41 євро на годину, в результаті чого мінімальна місячна валова зарплата становить 2151 євро для працівників, які працюють повний робочий день (40-годинний тиждень).

Ще одне підвищення заплановане на 1 січня 2025 року, коли мінімальна заробітна плата зросте на 41 цент до 12,82 євро на годину. Завдяки цьому мінімальна місячна зарплата для працівників, які працюють повний робочий день, досягне 2222 євро.

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3. Поріг зарплати на minijob становитиме 556 євро на місяць

Студенти в Німеччині часто працюють на minijob, щоб покрити частину своїх витрат на проживання. Це легальна короткочасна зайнятість, яка зазвичай включає невеликі роботи з максимальною місячною зарплатою в певному розмірі. Таким чином студенти можуть заробити певну суму грошей, не сплачуючи повні соціальні внески.

Поточний максимум, який студент може заробити за свою роботу, щоб вважати її minijob в Німеччині, становить 538 євро на місяць.

З 1 січня 2025 року цей поріг буде збільшено до 556 євро на місяць.

Із запланованою мінімальною зарплатою 12,82 євро на годину, починаючи з початку 2025 року, це означає, що студенти можуть працювати приблизно 43,3 години на місяць як міні-джоббер. Іноземні студенти в Німеччині можуть легально працювати до 20 годин на тиждень.

4. Німецькі університети отримали 220 мільйонів євро на програму ЄС Erasmus+

Університети Німеччини отримають близько 220 мільйонів євро на підтримку міжнародної мобільності через програму Erasmus+ протягом двох наступних років.

Із цієї суми 186 мільйонів євро буде використано на підтримку обміну студентами та персоналом за кордоном. Очікується, що близько 58 000 студентів і співробітників німецьких університетів скористаються цією можливістю.

Додатковий 31 мільйон євро буде спрямовано на фінансування близько 7000 міжнародних візитів до Німеччини. Якщо ви міжнародний студент, який планує відвідати Німеччину через Erasmus+, це гарна новина для вас.

5. Іноземні студенти отримають більше свободи працевлаштування

З 1 березня 2024 року іноземні студенти в Німеччині користуються розширеними правами на роботу після того, як набув чинності другий етап Закону про імміграцію кваліфікованих працівників.

Ось основні зміни:

Збільшений робочий день для студентів . Іноземні студенти тепер можуть працювати до 140 повних днів або 280 неповних робочих днів на рік або до 20 годин на тиждень. Цим правом користуватимуться також студенти підготовчих університетських програм (мовні курси, стажування або Studienkolleg).

. Іноземні студенти тепер можуть працювати до 140 повних днів або 280 неповних робочих днів на рік або до 20 годин на тиждень. Цим правом користуватимуться також студенти підготовчих університетських програм (мовні курси, стажування або Studienkolleg). Підробіток можливий при вступі до університету Німеччини . Майбутні студенти (за студентською візою) можуть працювати до 20 годин на тиждень, поки вони перебувають у процесі подачі документів до німецького вищого навчального закладу.

. Майбутні студенти (за студентською візою) можуть працювати до 20 годин на тиждень, поки вони перебувають у процесі подачі документів до німецького вищого навчального закладу. Подовжений термін проживання та пом’якшені вимоги до професійної підготовки: громадяни третіх країн тепер можуть перебувати в Німеччині до дев’яти місяців для отримання професійної підготовки. Віковий ценз для абітурієнтів підвищено до 35 років, а необхідне володіння німецькою мовою знижено до рівня B1.

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