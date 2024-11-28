Какая минимальная зарплата в Германии — Finance.ua

Какая минимальная зарплата в Германии Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какая минимальная зарплата в Германии

Минимальная зарплата является важным показателем экономической стабильности и уровня жизни в разных странах. В Европе минимальные зарплаты варьируются в зависимости от экономических условий, политики правительств и отраслевых договоренностей.

В Германии минимальная заработная плата на 2024 год до отчислений налогов (брутто) составляет 12,41 евро (541,8 грн) в час. То есть штатный сотрудник, работающий 40 часов в неделю, зарабатывает 2 151 евро (93 915,4 грн) в месяц.

Вместе с тем в стране уже длительное время действует система автоматической индексации зарплат, обеспечивающая регулярное повышение минимума.

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Чистая минимальная зарплата в Германии (нетто), т. е. после вычета налогов и взносов зависит от различных факторов, таких как налоговый класс, семейное положение или количество детей. Например, для человека, который принадлежит к первому налоговому классу, то есть живет один, чистая минимальная заработная плата в 2024 году составляет примерно 1 560 евро (68 111,6 грн), что примерно на 600 евро меньше суммы, указанной в брутто.

Напомним, повышение минимальной зарплаты в Германии, которое состоится 1 января, окажет влияние на все категории работников, ведь минимальная заработная плата в Германии призвана обеспечить справедливую оплату труда и улучшить благосостояние граждан. С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии за час составит 12,82 евро. Это повышение по сравнению с 12,41 евро в 2024 году и является очередным шагом в серии регулярных изменений минимальной заработной платы в Германии, осуществляемых в соответствии с ростом стоимости жизни.

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