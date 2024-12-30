Сколько стоит арендовать жилье в Германии — Finance.ua
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Сколько стоит арендовать жилье в Германии

Недвижимость
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Сколько стоит арендовать жилье в Германии
Сколько стоит арендовать жилье в Германии
Германию выбрали для проживания наибольшее количество украинцев — около 1,2 млн. Страна привлекает наших сограждан лучшими условиями труда, чем в других странах Европы, более высокими зарплатами, а также социальными льготами. К тому же многие из тех, кто вернулся в Украину, впоследствии едут обратно в Германию.
Об этом говорится в статье Finance.ua.

Что с ценами на аренду

Аренда жилья в большинстве случаев посильна для украинцев. По данным сервиса Numbeo, стоимость однокомнатной квартиры в Германии в среднем составляет от 700 до 900 евро. Трехкомнатное жилье можно арендовать за 1300−1700 евро.
Самыми дорогими городами для проживания в 2024 году были Берлин, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт и Кельн. К примеру, в Мюнхене арендовать однокомнатную квартиру можно от 1500 евро в пригороде и от 2 тыс. евро в центре.
Около 700−900 евро в месяц за аренду платят жители небольших городов и поселков. В целом, расходы на жилье для большинства мигрантов составляют от 35% до 50% общего месячного бюджета.
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Для тех, кто только переехал в Германию, помогают с временным жильем и способствуют поиску постоянного, волонтерские организации, благотворительные фонды и местные инициативы. Также можно получить специальные социальные выплаты, которые помогут покрывать или частично покрывать стоимость аренды жилья в адаптационный период. Найти помощь украинцы могут на платформах Germany4Ukraine и Helfende Wände.
Что касается посуточной аренды, то стоимость зависит от типа жилья и города, в котором его ищут. Например, за ночь в хостеле в Мюнхене нужно заплатить около 120−200 евро, в Берлине можно найти предложения за 100−150 евро, а в небольших городах, как, например, Грайц, можно остановиться всего за 70 евро за ночь.

Детальнее о стоимости аренды в других городах Европы читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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