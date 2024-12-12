Украина планирует возвращать беженцев из Германии, — Камышин Сегодня 13:10 — Мир

Украина планирует возвращать беженцев из Германии, — Камышин

В начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией.

Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-Украинском бизнес-форуме в Берлине.

«Недавно мы объявили, что будет новое министерство, которое будет отвечать за единство украинцев и возвращение украинцев домой. И Чернышев — премьер-министр, министр (глава вновь созданного министерства единства) был здесь сегодня. Я хотел бы сообщить, что вместе с ним мы работаем над программой возвращения украинцев в оборонную промышленность Украины. Так что будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства», — сказал Камышин.

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Он отметил, что этот проект начнется с Германией в начале следующего года.

«Таким образом, новый министр начнет возвращение украинцев, в том числе и в оборонную промышленность», — сказал Камышин.

Премьер Украины Денис Шмигаль также надеется, что все украинцы, выехавшие в Германию во время войны, вернутся в страну. Уже сделаны первые шаги в этом направлении.

Так, по его словам, правительство «совершенно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, выехавших в первые дни войны или после нее».

«Всем украинским беженцам рады в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей», — сказал Шмигаль.

Напомним, в Германии расходы на поддержку беженцев и мигрантов существенно растут . В частности, в 2021 году на пособие было выделено 5,9 млрд евро, а в прошлом году эта сумма выросла до 12,2 млрд евро, что составило более четверти общих расходов на пособие по безработице (42,6 млрд евро).

Однако в Германии продлили временную защиту для беженцев из Украины. Теперь она действует до 4 марта 2026 года в соответствии с решением Совета Европейского Союза.

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УНІАН По материалам:

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