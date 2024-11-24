Кожен третій євро соціальної допомоги в Німеччині йде на підтримку мігрантів — Finance.ua
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Кожен третій євро соціальної допомоги в Німеччині йде на підтримку мігрантів

Світ
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Кожен третій євро соціальної допомоги в Німеччині йде на підтримку мігрантів
Кожен третій євро соціальної допомоги в Німеччині йде на підтримку мігрантів, Фото: freepik
У Німеччині витрати на підтримку біженців та мігрантів суттєво зростають. Зокрема, у 2021 році на допомогу було виділено 5,9 млрд євро, а у минулому році ця сума зросла до 12,2 млрд євро, що становило понад чверть загальних витрат на допомогу з безробіття (42,6 млрд євро).
Про це свідчать дані Міністерства праці ФРН, пише Bild.
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Прогнозується, що у 2024 році витрати на підтримку біженців сягнуть 13,7 млрд євро, тобто майже 30% від усіх соціальних витрат.

Хто отримує найбільше допомоги

У 2023 році базову допомогу найчастіше отримували:
  • громадяни України (5,8 млрд євро);
  • Сирії (3,5 млрд євро);
  • Афганістану (1,3 млрд євро);
  • Іраку (774 млн євро).
Менші суми отримали мігранти з Ірану (282 млн євро), Еритреї (172 млн євро), Сомалі (155 млн євро), Нігерії (125 млн євро) та Пакистану (112 млн євро).
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Міністерство соціальної політики ФРН включає в розрахунки не тільки біженців, а й осіб, котрі «ніколи не проходили процедури отримання притулку або не мають статусу біженця». Яка їхня частка, відомство не уточнює.

Працевлаштування

Водночас Міністерство праці Німеччини зазначає, що майже 80% приросту зайнятості із соціальним страхуванням у країні припадає на біженців з України та восьми інших країн походження прохачів притулку.

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«Ці люди активно інтегруються в суспільство і сплачують податки», — заявив представник відомства.

Частка витрат на мігрантів

Частка витрат на допомогу мігрантам у загальних соціальних видатках різко зросла за останні роки: із 16,6% у 2021 році до 29,2% у 2024-му (за даними за січень-липень).
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Якщо врахувати німців із міграційним минулим, цифри були б ще вищими.
Станом на жовтень 2024 року 2,543 млн із 4,005 млн працездатних одержувачів допомоги в Німеччині мають міграційне минуле, включаючи тих, хто народився за межами країни, або дітей таких батьків.
Нагадаємо, з 2025 року Німеччина запускає нову платіжну систему для прохачів притулку, яка передбачає видачу спеціальних платіжних карток замість традиційної допомоги готівкою або ваучерами. Ці карти впровадять у всіх федеральних землях.
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