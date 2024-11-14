Німеччина заборонила портам приймати танкери з газом рф — Finance.ua
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Німеччина заборонила портам приймати танкери з газом рф

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Німеччина
Німеччина
Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним терміналам відмовлятися від постачань зрідженого природного газу (LNG) з росії.
Про це повідомляє Financial Times.
Міністерство економіки наказало компанії Deutsche Energy Terminal «не приймати жодних постачань російського ЗПГ».
Міністерство зазначило, що наказ видано з метою захисту «суспільних інтересів, що переважають», і закликало оператора відмовлятися від російського ЗПГ «до подальшого повідомлення».
До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі. Коли путін скоротив постачання газу трубопроводами до Німеччини та інших європейських країн, уряд канцлера Олафа Шольца прискорив пошук альтернатив і побудував низку терміналів для імпорту ЗПГ морем.
У своєму листі Міністерство економіки зазначило, що дозволити таке постачання означало б суперечити самій меті створення терміналів — забезпеченню незалежності Німеччини та ЄС від російського газу.
Німеччина не імпортує російський ЗПГ з моменту вторгнення рф в Україну, і вказівка міністерства «гарантує, що це залишається незмінним».
Хоча США та Велика Британія запровадили заборону на російський ЗПГ, ЄС продовжує імпортувати цей вид пального — 20% постачань ЗПГ у Європу походить з росії.
Більшість російського ЗПГ надходить до Франції, Іспанії та Бельгії за довгостроковими контрактами, від яких компанії не можуть відмовитися, якщо не буде запроваджено повну заборону.
Німецька державна енергетична компанія Sefe має довгостроковий контракт на постачання ЗПГ з російського заводу в Ямалі, водночас майже весь цей обсяг направляється на імпортний термінал у Франції.
Там ЗПГ перетворюється на газоподібний стан і надходить до європейської газопровідної системи. З жовтня 2022 року Німеччина почала отримувати газопровідний газ з Франції.
За матеріалами:
Економічна Правда
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