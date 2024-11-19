Німеччина та Фінляндія попередили про гібридну війну після пошкодження підводного кабелю зв’язку — Finance.ua

Німеччина та Фінляндія попередили про гібридну війну після пошкодження підводного кабелю зв’язку Сьогодні 14:33 — Енергетика

Німеччина і Фінляндія почали спільне розслідування пошкодження підводного комунікаційного кабелю, що з’єднує їхні території. Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із росією.

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Фінляндії Еліна Валтонен виступили із заявою, в якій наголосили на важливості захисту критичної інфраструктури.

«Той факт, що подібний випадок одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, свідчить про нестабільність нашого часу», — зазначили вони.

Міністри також наголосили, що європейська безпека стикається із загрозою не лише через війну в Україні, а й через гібридні атаки. Вони наголосили на необхідності посилення захисту стратегічно важливих об’єктів.

Напруженість у регіоні зберігається з 2022 року, коли Росія почала вторгнення в Україну. Інцидент у Балтійському морі знову підкреслює крихкість сучасної безпеки.

Підводний кабель C-Lion1, що з’єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море, виявився пошкодженим. Зв’язок перервано, причина інциденту поки невідома.

Компанія повідомила початок ремонту, який може зайняти 5−15 днів. Кабель довжиною 1173 км з’єднує Гельсінкі та Росток, функціонуючи з 2016 року як єдиний прямий маршрут між Фінляндією та Центральною Європою.

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