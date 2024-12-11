Сколько стоят квартиры в городах Германии — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в городах Германии Сегодня 13:02 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в городах Германии

Рынок недвижимости в Германии всегда привлекал внимание тех, кто планирует покупку жилья или ищет выгодную инвестицию. Крупнейшие города страны, например Мюнхен, Берлин, Гамбург или Франкфурт, предлагают широкий выбор квартир, однако цены здесь существенно отличаются в зависимости от региона и типа жилья — новостройки или вторичного рынка.

Об этом сообщает издание ukrainianingermany.de.

В течение 2023 и 2024 годов наблюдалось снижение цен на жилую недвижимость в Германии. В третьем квартале 2023 г. квартиры в крупнейших городах подешевели на 10,5% по сравнению с предыдущим годом, а многоквартирные дома — на 24%.

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Однако во втором квартале 2024 года цены стали стабилизироваться. В семи крупнейших городах — Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Дюссельдорфе — квартиры подорожали на 1,6% по сравнению с первым кварталом, а дома на одну или две семьи — на 2,3%.

Средняя стоимость жилья в Германии

Анализируя цены на жилье в Германии, нетрудно заметить, что здесь нет ценовой зависимости от столицы, поскольку каждая из федеральных земель имеет свой центр и экономические особенности на рынке. Наиболее привлекательными для покупки жилья считаются Мюнхен, Берлин, Франкфурт, Штутгарт и Дюссельдорф.

Цены зависят не только от месторасположения жилья, но и от следующих показателей:

площадь;

новое или после ремонта;

транспортные коммуникации;

инфраструктура вокруг;

год постройки всего дома.

Цены на квартиры в крупнейших городах Германии в 2025 году

Мюнхен

Мюнхен уверенно держит статус самого дорогого города Германии в 2025 году. Кроме того, город известен своей развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни и стабильной экономикой. Эти свойства привлекают инвесторов и обеспечивают высокий спрос на жилье даже при значительной стоимости.

Мюнхен традиционно является самым дорогим городом в Германии. Средняя стоимость квадратного метра в Мюнхене в новостройках здесь составляет 12 000 евро, а на вторичном рынке — 6 500 евро за м². Город привлекает своей близостью к Альпам, развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни.

Берлин

Берлин — столица Германии, которая имеет немало преимуществ. В частности, город имеет лучшую транспортную развязку, потому что здесь функционируют не только автобусы, но и трамваи, электрички и метро. Берлин сообщается со столицами и крупнейшими городами других стран.

Город имеет хорошую инфраструктуру, стабильную экономику, высокий уровень культурного развития, туристические и исторические достопримечательности, много возможностей для образования и удачного трудоустройства. Основу экономики Берлина составляет производство электроники, машиностроение, информационные технологии, банковские и туристические услуги, музыкальная и киноиндустрия.

Берлин, столица Германии, известен своим динамичным образом жизни. Новостройки в 2025 году в Берлине будут стоить в среднем 9 000 евро за м², а жилье на вторичном рынке — 6 000 евро за м². Спрос здесь остается стабильно высоким, особенно среди молодых профессионалов.

Гамбург

Гамбург — один из самых больших городов Германии. Его считают воротами в Европу из-за самого большого морского порта. Здесь хорошо развито машиностроение, легкая промышленность и торговля. Город сохраняет старинную атмосферу, а вместе с тем — шагает в ногу с современностью. Культурные и туристические достопримечательности ежегодно привлекают туристов со всей Европы.

Гамбург, второй по величине город Германии, предлагает жилье в новостройках за 9 500 евро за м², а на вторичном рынке — 4 900 евро за м². Его портовая инфраструктура и экономический потенциал делают город популярным среди инвесторов.

Франкфурте-на-Майне

Франкфурт-на-Майне, финансовый центр Германии, остается привлекательным для ищущих жилье в динамичном мегаполисе.

Активное развитие инфраструктуры, включая транспортные узлы и деловые центры, способствует стабильному интересу к недвижимости. Франкфурт предлагает возможности как для инвестиций, так и для комфортной жизни.

Франкфурт, финансовая столица Германии, предлагает новостройки по цене 7 700 евро за м², а жилье на вторичном рынке — 4 700 евро за м². Спрос на жилье растет здесь благодаря международному бизнесу и активному развитию города.

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Дюссельдорф

Дюссельдорф, известный своими традициями и статусом модной столицы Германии, остается привлекательным местом для покупки жилья.

Помимо привлекательных возможностей для работы и обучения Дюссельдорф также славится своей развитой культурной жизнью и стабильной экономикой. Благодаря этому город становится все более популярным среди молодых профессионалов и семей, которые ищут комфортное и перспективное место для жизни.

Дюссельдорф, центр искусства и моды, предлагает новостройки за 7100 евро за м², а вторичное жилье — за 4500 евро за м². Город объединяет культурные возможности и экономическую стабильность, что делает его популярным среди молодых специалистов.

Дортмунд

Дортмунд — это важный промышленный и экономический центр Германии, а также привлекательный центр для ведения бизнеса.

Дортмунд имеет немало привлекательных условий для комфортного проживания. Здесь хорошо развита экономика, инфраструктура, а также транспортная система. Город считается экологически чистым регионом, поэтому появляется много вариантов для отдыха и досуга.

Дортмунд, ключевой город Рурского региона, предлагает новостройки за 7500 евро за м², а вторичное жилье — за 4500 евро за м². Несмотря на индустриальную историю, город становится все более привлекательным для покупателей со средним бюджетом.

Кельн

Цены на недвижимость в Кельне остаются конкурентными по сравнению с другими крупными городами страны, что делает его привлекательным как для семей, так и для молодых профессионалов. Развитая инфраструктура, удобное транспортное сообщение, разнообразные культурные мероприятия и доступ к качественному образованию делают этот город идеальным местом для комфортной жизни или инвестиций в недвижимость.

Кельн, культурная столица Германии, предлагает новостройки за 6500 евро за м², а жилье на вторичном рынке — за 4000 евро за м². Исторический центр и современная инфраструктура делают город популярным среди семей и молодежи.

Штутгарт

Штутгарт считается инновационным городом с хорошо развитой экономикой. Здесь самый высокий уровень жизни и наименьший показатель безработицы по сравнению с другими городами Германии. Людей привлекает сфера услуг, промышленность, машиностроение, производство электроники, обеспечивающие высокий уровень развития города.

Из-за этих факторов Штутгарт привлекателен не только для туристов, но и для инвесторов.

Штутгарт, центр автомобильной индустрии, предлагает жилье в новостройках за 6 300 евро за м², а на вторичном рынке — 3 500 евро за м². Благодаря инвестициям в инфраструктуру город имеет высокий потенциал для роста цен в будущем.

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