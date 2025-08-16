Строительная отрасль в Украине: что изменилось с 2021 года — Finance.ua

Строительная отрасль в Украине: что изменилось с 2021 года Сегодня 18:22 — Недвижимость

Строительная отрасль в Украине: что изменилось с 2021 года

В Украине сократилось количество строительных предприятий: если в 2021 году было зарегистрировано 2 958 компаний, то в 2025 году — всего 1 401, то есть более чем в два раза меньше.

Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.Market.

В то же время, как отмечают исследователи, хотя в 2021-м был пик активности рынка, этот год стал и рекордным по количеству закрытий: тогда прекратили деятельность 392 компании.

Регионы с наибольшим количеством строительных компаний:

Киев — 2 489;

Днепропетровская обл. — 880;

Киевская обл. — 865;

Львовская обл. — 788;

Одесская обл. — 658.

Меньше всего строительных компаний работает в Черновицкой (115), Тернопольской (128) и Черниговской (143) областях.

Как изменялась динамика рынка

После резкого падения в 2022 году, когда количество новых компаний сократилось почти вдвое, рынок постепенно восстанавливался.

2023 год — 2 063 новых предприятия;

2024 год — 2 024 компании.

Данные за 2025 год свидетельствуют об определенной стабилизации, хотя к довоенному уровню рынок пока не вернулся.

ФЛПы оказались более устойчивыми

В отличие от юридических лиц, количество новых ФЛП в строительстве остается относительно стабильным — более 5 200 ежегодно в 2021, 2023 и 2024 годах.

Больше всего ФЛП-строителей работает в Киеве (2101) и Киевской области (1855).

Как отмечают аналитики, рынок компаний более чувствителен к макроэкономическим и политическим изменениям, тогда как сегмент ФЛПов показывает большую устойчивость.

По текущим темпам 2025 может стать одним из самых активных для отрасли после 2021-го, с акцентом на восстановление и инфраструктурные проекты.

