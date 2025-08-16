Строительная отрасль в Украине: что изменилось с 2021 года — Finance.ua
Строительная отрасль в Украине: что изменилось с 2021 года

Недвижимость
В Украине сократилось количество строительных предприятий: если в 2021 году было зарегистрировано 2 958 компаний, то в 2025 году — всего 1 401, то есть более чем в два раза меньше.
Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.Market.

Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠

В то же время, как отмечают исследователи, хотя в 2021-м был пик активности рынка, этот год стал и рекордным по количеству закрытий: тогда прекратили деятельность 392 компании.
Регионы с наибольшим количеством строительных компаний:
  • Киев — 2 489;
  • Днепропетровская обл. — 880;
  • Киевская обл. — 865;
  • Львовская обл. — 788;
  • Одесская обл. — 658.
Меньше всего строительных компаний работает в Черновицкой (115), Тернопольской (128) и Черниговской (143) областях.
Как изменялась динамика рынка

После резкого падения в 2022 году, когда количество новых компаний сократилось почти вдвое, рынок постепенно восстанавливался.
  • 2023 год — 2 063 новых предприятия;
  • 2024 год — 2 024 компании.
Данные за 2025 год свидетельствуют об определенной стабилизации, хотя к довоенному уровню рынок пока не вернулся.

ФЛПы оказались более устойчивыми

В отличие от юридических лиц, количество новых ФЛП в строительстве остается относительно стабильным — более 5 200 ежегодно в 2021, 2023 и 2024 годах.
Больше всего ФЛП-строителей работает в Киеве (2101) и Киевской области (1855).
Как отмечают аналитики, рынок компаний более чувствителен к макроэкономическим и политическим изменениям, тогда как сегмент ФЛПов показывает большую устойчивость.
По текущим темпам 2025 может стать одним из самых активных для отрасли после 2021-го, с акцентом на восстановление и инфраструктурные проекты.
По материалам:
Ain.Ua
Недвижимость
