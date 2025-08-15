Украинцы активно покупают жилье в Польше в кредит — Finance.ua

Украинцы активно покупают жилье в Польше в кредит Сегодня 18:32 — Личные финансы

Украинцы активно покупают жилье в Польше в кредит

На конец июня около 265 тысяч иностранцев в Польше взяли кредиты на жилье, среди них преобладают украинцы и белорусы.

Об этом сообщает in Poland.

По данным Бюро кредитной информации (BIK), по состоянию на конец июня у иностранцев было в польских банках кредитов на сумму 25,7 млрд злотых. Из этой суммы более 21 млрд злотых — ипотечные кредиты. Доля иностранных заемщиков в банках Польши составляет 8% от общего числа клиентов.

Структура кредитов:

82% долга иностранцев — это ипотечные кредиты;

14% - наличные кредиты;

остальные 4% - другие виды задолженности: кредитные карты, кредиты с рассрочкой, кредитные лимиты и небанковские кредиты.

Стоимость кредитного портфеля иностранцев растет в последние годы, особенно быстро с 2023 года.

На конец июня 184 тысячи украинцев имели кредитные обязательства на сумму 13,6 млрд злотых, из которых 78% - ипотека. 24 тысячи белорусов взяли кредиты на сумму 4,2 млрд злотых.

Среди других заемщиков есть граждане Индии (5 тыс.), россии (5 тыс.), Турции (3 тыс.), Грузии (3 тыс.), Германии (3 тыс.), Великобритании (2 тыс.), Италии (2 тыс.) и Франции (1 тыс.). Их задолженность составляет 4,4 млрд злотых.

Планы украинцев по возвращению на родину

То, что украинцы покупают жилье в Польше, свидетельствует о том, что они планируют остаться в Польше.

Согласно исследованию «Планы граждан Украины в случае окончания войны», проведенному OTTO Work Force Central Europe в 2025 году, только каждый шестой украинец планирует вернуться на родину после войны. В 2022 году таких было почти 50%.

Только 16% временных работников из Украины заявляют о желании вернуться после войны. Это на 26% меньше, чем в конце 2023 года и на 33% меньше, чем в конце 2022 года.

В то же время, 62% респондентов не планируют возвращаться в Украину. Для сравнения, в 2022 и 2023 годах такой ответ давали 25% и 23% респондентов соответственно.

Все больше украинцев задумываются над инвестированием в недвижимость за границей. Одна из самых популярных стран среди украинцев — это, конечно, Польша. В среднем размер ставок на ипотеку в стране составляет от 3,5 до 5% годовых. В то же время для тех, кто планирует приобрести жилье, но не имеет для этого полной суммы, действуют выгодные программы.

В Польше вернули льготную ипотеку. Программа Mieszkanie dla młodych (MdM) была правительственной инициативой Польши, направленной на поддержку молодых людей в приобретении их первого жилья.

