Сколько стоят квартиры в Польше в 2025 году — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в Польше в 2025 году

На польском рынке недвижимости наблюдаются заметные изменения. Хотя цены на квартиры остаются высокими, владельцы недвижимости все чаще идут на уступки и готовы снижать цену.
Об этом сообщает inpoland.net.
Несмотря на то, что цены на жилье все еще очень высоки, продавцы время от времени соглашаются на скидки, которые могут достигать 10%. Рынок предлагает много квартир, поэтому владельцы стремятся побыстрее реализовать недвижимость, повышая готовность снижать стоимость.

Стоимость жилья в польских городах

Согласно данным издания «Rzeczpospolita», цены на новые квартиры остаются стабильными:
  • в Варшаве средняя стоимость квадратного метра составляет около 18 000 злотых,
  • Кракове — примерно 16 700 зл./кв.м,
  • Вроцлаве — 14 700 зл./кв.м,
  • Познани — чуть менее 13 600 зл./кв.м,
  • а в городах Верхнесельско-Заглембской агломерации — около 11 400 зл./кв.м
Аналогичная ситуация наблюдается и на вторичном рынке, где цены тоже остаются высокими.
Единственный город, где заметно снизились цены на частные дома в объявлениях, — это Лодзь. Наибольший прирост цен зафиксирован в Труймясте, где они выросли на 23%. Значительное подорожание наблюдается также в Катовицкой агломерации (+13%) и Варшаве и Кракове (соответственно +11−12%).
Эксперты рынка отмечают, что изменения в объявленных ценах незначительны как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с прошлым годом. В то же время суммы реальных сделок значительно ниже. Чтобы поскорее завершить продажу, владельцы недвижимости готовы снижать цену от нескольких до десяти процентов. Чаще это касается больших и дорогих квартир.
Среди покупателей преобладают люди с финансовыми возможностями, которые часто имеют недвижимость и ищут для себя варианты получше. В то же время спрос на маленькие квартиры или на требующие значительных затрат на ремонт заметно снизился.
Эксперты также отмечают рост спроса на частные дома и рост продаж жилья в пригородах.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
