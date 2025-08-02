Как получить вид на жительство в Польше (детали) — Finance.ua

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Как получить вид на жительство в Польше (детали)

Личные финансы
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Как получить вид на жительство в Польше (детали)
Как получить вид на жительство в Польше (детали)
Польша стала первой страной для миллионов украинцев, искавших убежище после полномасштабного вторжения. Специальный статус (PESEL UKR) обеспечил нашим гражданам легальное пребывание и доступ к рынку труда.
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В Польше достаточно гибкое законодательство в отношении трудоустройства иностранцев, особенно украинцев. Именно поэтому официальная работа — один из самых распространенных и удобных путей получения Карты Побыта (Karta Pobytu).
Ключевым является наличие рабочего контракта и официального разрешения на работу от работодателя. Кроме трудоустройства, Польша открыта для предпринимателей: регистрация собственного бизнеса является действенным способом получить ВНЖ, если вы можете доказать финансовую устойчивость своего предприятия и его пользу для экономики.
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Как получить постоянный вид на жительство

После нескольких лет легального пребывания в Польше украинцы могут претендовать на долгосрочный статус, в частности, на разрешение на постоянное проживание (Zezwolenie na pobyt stały) или статус резидента ЕС (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE).
Основные условия для их получения включают:
  • продолжительность пребывания. Как правило, необходимо непрерывно и легально проживать в Польше не менее 5 лет;
  • финансовая устойчивость. Вы должны подтвердить наличие стабильного и регулярного источника дохода, достаточного для удержания себя и своей семьи, а также обеспечить жилье;
  • языковые знания. Для получения статуса резидента ЕС необходимо владение польским языком на уровне не ниже B1, что подтверждается государственным сертификатом. Для постоянного разрешения также рекомендуется иметь речевые знания;
  • правопорядок. Важное условие — отсутствие судимостей и соблюдение законодательства.
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Сколько ждать ВНЖ

  • Специальный статус (PESEL UKR): Предоставляется сразу после регистрации и действует до 2027 года.
  • Карта побыта/CUKR: заявление можно подать после нескольких месяцев пребывания. Рассмотрение может длиться от 3 до 12 месяцев в зависимости от региона и загруженности миграционных служб.
  • Разрешение на постоянное проживание/статус резидента ЕС: Можно подать документы после 5 лет легального пребывания в стране на основании временного вида.
Для украинских беженцев важно то, чтобы подать документы на постоянное проживание или резидентство, отказываться от статуса PESEL UKR специально не нужно.
Однако, если вы получите новый, более стабильный статус (например, Karta Pobytu на основе труда, учебы или постоянного жительства. — Ред.), ваш специальный статус может быть аннулирован автоматически. Это позволяет украинским плавно переходить к долгосрочной легализации в Польше.
Также Finance.ua в этом материале подробно объясняет, что нужно, чтобы получить ВНЖ еще в 2 странах Европы:

Как получить вид на жительство и закрепиться в Европе (часть 1)

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Напомним, в 2024 году Польша выдала почти 489 тыс. первых видов на жительство. Это почти на пятую часть меньше, чем в 2023 году, и меньше всего с 2015 года.
Больше всего разрешений в 2024 году (69%) выдано в связи с трудоустройством в Польше. 5% разрешений выдано в образовательных и родственных целях.
В то же время 80% проживающих в Польше украинцев имеют стабильные условия трудоустройства. Несмотря на это, только 13% заявляют, что останутся в стране после стабилизации ситуации в Украине.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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