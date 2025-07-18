Уровень безработицы в Польше среди лиц до 25 лет увеличился почти на 30% — Finance.ua

Уровень безработицы в Польше среди лиц до 25 лет увеличился почти на 30% Сегодня 18:10

Уровень безработицы в Польше среди лиц до 25 лет увеличился почти на 30%

Польша сталкивается с тревожной тенденцией — стремительным ростом безработицы среди молодежи.

По данным Евростата, обнародованным польским изданием TVP Info, уровень безработицы среди лиц до 25 лет увеличился почти на 30%. Это самый высокий темп роста среди всех стран ЕС.

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Текущая ситуация стала худшей за более чем 20 лет. В последний раз подобные показатели фиксировались в первом квартале 2003 года, когда безработица среди молодежи в Польше достигла 46,5%. Хотя нынешний уровень ниже, динамика вызывает серьезную обеспокоенность экономистов и политиков.

К чему приведет

Эксперты указывают на то, что такая ситуация может привести к новой волне трудовой эмиграции среди молодого поколения поляков. Молодые специалисты, которые не могут найти работу на внутреннем рынке, все чаще рассматривают возможность переезда в другие страны ЕС, в частности в Германию, Нидерланды и страны Скандинавии.

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Причины

Есть несоответствие между образованием и потребностями рынка труда, а также нехватка качественных программ стажировки и первого трудоустройства. Ситуацию усугубляет и экономическая нестабильность в некоторых секторах, что удерживает компании от набора новых работников.

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Напомним, средняя зарплата в Польше по состоянию на начало 2025 года после вычета составляет 6 201,37 злотых (в общей сложности 8 613,14 злотых). Это чуть больше 68 тысяч гривен. Так, при поиске работы следует учесть, что в вакансиях преимущественно указывают зарплату до вычета налогов и социальных взносов, которые могут составлять до 32% от суммы.

Украинцам без знания языка чаще всего предлагают работу в сортировочных и упаковочных складах косметики, продуктов, одежды и т. д. В таких вакансиях отмечают оплату в размере 5−8 тыс. злотых (55−90 тыс. гривен). Зарплата зависит от количества рабочих часов.

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