Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Украины — Finance.ua

Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Украины

Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Украины
Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Украины
Первичный рынок жилья демонстрирует признаки обновления — появляются новые проекты на старте строительства, а готовые квартиры сдаются в эксплуатацию. Параллельно растет и средняя стоимость квадратного метра новостроек почти по всей стране.
Об этом свидетельствует аналитика ЛУН.
По данным Госстата, в I квартале 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 28 432 квартиры — это почти на 3 тыс. больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Кроме того, за первые три месяца года начато строительство 22698 квартир, что на 35% превышает показатель прошлого года.

Цены на первичном рынке

По итогам первого полугодия 2025 г. в большинстве регионов зафиксирован рост средней стоимости квадратного метра новостроек.
Снижение цен наблюдалось только в:
  • Кропивницком — -9%;
  • Запорожье — -6%;
  • Днепре — -2%;
  • Ужгороде -1%.
Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Украины
Наибольший прирост цен в процентном измерении зафиксирован в Одессе (+14%), Николаеве (+14%) и Житомире (+11%).

Лидеры по стоимости жилья

Согласно данным ЛУН, Львов сохраняет первое место по средней цене квадратного метра на первичном рынке — 58,4 тыс. грн (+5% за полгода).
На втором месте — Киев с показателем 53,9 тыс. грн за «квадрат», а третье место занимает Ужгород (45,4 тыс. грн/кв.м).
Самые дорогие предложения однушек на первичном рынке сохраняются в:
Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Украины
  • Львове — в среднем 2,5 млн грн;
  • Киеве — 2,4 млн грн;
  • Черновцах — 2 млн грн.
Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках Украины
Среди 2-комнатных самый высокий ценник даже на самые дешевые будущие квартиры — в Киеве (3,8 млн грн), Львове (3,5 млн грн) и Ужгороде (3 млн грн).
Напомним, несмотря на рост цен на жилье, индекс доступности жилья (соотношение средней местной зарплаты к средней стоимости жилья) за полгода улучшился почти по всей стране. Так, в начале июля 2025 на покупку однокомнатки в Киеве понадобится полный средний заработок за 7,6 года. Во Львове индекс уменьшился с 9,6 до 8,8 годовых зарплат. Подробнее о том, где самое доступное жилье в Украине — рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
