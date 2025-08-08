В Украине спрос на первичное жилье на 50−60% меньше предложения — Finance.ua
ру
В Украине спрос на первичное жилье на 50−60% меньше предложения

Недвижимость
31
В Украине спрос на первичное жилье на 50−60% меньше предложения.
Об этом заявила девелоперская компания Kovcheg Developer по итогам первого полугодия 2025 года, пишет Дело.
Такая ситуация возникает на фоне роста объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в среднем вырос на 30%. Однако, несмотря на активность девелоперов, реальное количество сделок на рынке первичного жилья существенно ниже потенциала.
Тенденции

Главный сдерживающий фактор на рынке — неопределенность, вызванная войной. Речь идет о личной безопасности проживания в том или ином городе, рисках вражеских атак, общей нестабильности, отмечает соучредитель компании Виктор Козачок. К этому прибавляется уровень инфляции, валютные колебания и недостаточный уровень доходов граждан — все это усложняет принятие решений о приобретении жилья.
«В условиях продолжающейся войны развитие строительной сферы становится одним из факторов не только „выживания“, но и развития экономики. Это сверхсложная задача для строителей, однако несмотря на обстоятельства отрасль развивается, на рынке появляются новые принципиально качественные проекты», —
отметил девелопер.

По словам эксперта, сегодня спрос на первичное жилье распределен неравномерно.
Наибольшая доля — около 40% - приходится на западные области:
  • Львовскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Черновицкую,
  • Закарпатскую.
Еще 25% сконцентрировано в Киеве и столичном пригороде. Ориентировочно 15% покупателей выбирают Одессу и ее окрестности.
На остальные регионы приходится всего около 20% спроса. В то же время четко прослеживается зависимость: чем дальше от фронта — тем больше спрос на новостройки.
Справка Finance.ua:

  • Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в июле в Киеве составляет 1:9, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Николаевской — 1:57. Об этом говорится в исследовании Маркетплейс проверенной недвижимости DIM. RIA, проанализировав состояние рынка жилья в Украине за июль 2025 года.
  • Больше новых объявлений о продаже вторичного жилья появилось в Волынской, Запорожской и Житомирской областях. Наибольшее сокращение предложений зафиксировано в Сумской области.
  • В большинстве регионов наблюдается небольшой, но стабильный рост стоимости квадратного метра. Лидером по темпам роста стала Полтавская область — +6% в месяц. Киев остается самым дорогим городом: стоимость квадратного метра — $1 407/м². Самые низкие цены в прифронтовых регионах, таких как Запорожская и Сумская области.
По материалам:
Finance.ua
Рассчитывайте на
