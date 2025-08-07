Стоимость квартир на вторичке в июле: цены растут, спрос нестабильный (инфографика) — Finance.ua

Стоимость квартир на вторичке в июле: цены растут, спрос нестабильный (инфографика)
Больше всего новых объявлений о продаже вторичного жилья появилось в Волынской, Запорожской и Житомирской областях. Наибольшее сокращение предложений зафиксировано в Сумской области.
Об этом говорится в исследовании Маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA, проанализировавшем состояние рынка жилья в Украине за июль 2025 года.
Цены
По данным маркетплейса DIM. RIA, стоимость вторичного жилья в июле росла почти по всей Украине.
Черновицкая область продемонстрировала самый быстрый прирост +10%.
В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $94,2 тыс. Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается
- Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $141,6 тыс.,
- а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $54 тыс.
Спрос
Значительный рост интереса к вторичному жилью зафиксирован в Хмельницкой, Херсонской и Ивано-Франковской областях. В Тернопольской области наблюдается заметное снижение спроса — падение на 25% по сравнению с июнем.
Что в регионах
Соотношение количества объявлений о покупке и количества откликов на них в июне в Киеве составило 1:2, такой же показатель фиксируется в Одесской области. В Винницкой области он составляет 1:18, Тернопольской — 1:17, Черкасской — 1:16.
Напомним, в июле доля работающих отделов продаж новостроек возросла до 83%. Самая высокая доля сданных объектов зафиксирована в Ровенской (66%), Запорожской (56%) и Одесской (55%) областях.
Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.
Выбрать депозит
Поделиться новостью