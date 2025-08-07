Стоимость квартир на вторичке в июле: цены растут, спрос нестабильный (инфографика) — Finance.ua

Стоимость квартир на вторичке в июле: цены растут, спрос нестабильный (инфографика) Сегодня 08:03 — Недвижимость

Стоимость квартир на вторичке в июле: цены растут, спрос нестабильный (инфографика)

Больше всего новых объявлений о продаже вторичного жилья появилось в Волынской, Запорожской и Житомирской областях. Наибольшее сокращение предложений зафиксировано в Сумской области.

Об этом говорится в исследовании Маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA , проанализировавшем состояние рынка жилья в Украине за июль 2025 года.

Цены

По данным маркетплейса DIM. RIA, стоимость вторичного жилья в июле росла почти по всей Украине.

Черновицкая область продемонстрировала самый быстрый прирост +10%.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $94,2 тыс. Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается

Печерский район, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить $141,6 тыс.,

а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость составляет $54 тыс.

Спрос

Значительный рост интереса к вторичному жилью зафиксирован в Хмельницкой, Херсонской и Ивано-Франковской областях. В Тернопольской области наблюдается заметное снижение спроса — падение на 25% по сравнению с июнем.

Что в регионах

Соотношение количества объявлений о покупке и количества откликов на них в июне в Киеве составило 1:2, такой же показатель фиксируется в Одесской области. В Винницкой области он составляет 1:18, Тернопольской — 1:17, Черкасской — 1:16.

Напомним, в июле доля работающих отделов продаж новостроек возросла до 83%. Самая высокая доля сданных объектов зафиксирована в Ровенской (66%), Запорожской (56%) и Одесской (55%) областях.

