Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
В октябре рынок аренды жилья оставался стабильным по ценам, однако спрос на квартиры продолжал снижаться, а предложение новых объявлений росло неравномерно по регионам.
Об этом свидетельствуют данные DIM.RIA.
Цены на аренду
В октябре цены почти не изменились.
Самые дорогие (по средней стоимости) однокомнатные квартиры предлагают в Закарпатской области — 20,5 тыс. грн в месяц.
Второе место по стоимости делят Киев, Львовская и Волынская области, где аренда стоит около 15 тыс. грн.
Самые доступные варианты:
- в Харьковской области, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 4,5 тыс. грн;
- Николаевской и Запорожской — по 6 тыс. грн;
- Кировоградской и Сумской — по 7 тыс. грн
Стоимость аренды в Киеве
В Киеве самым дорогим остается Печерский район со средней ценой 25 тыс. грн.
В тройку самых дешевых для аренды однушки вошли:
- Днепровский район — 12 500 грн;
- Святошинский — 12 000 грн;
- Деснянский — 10 тыс. грн.
Предложение жилья
По данным DIM. RIA, в октябре количество новых объявлений об аренде выросло в большинстве городов.
Наибольший прирост был зафиксирован в Волынской области (+60%).
В то же время меньше новых предложений появилось в Ивано-Франковской (-19%), Харьковской (-18%) областях и в Киеве (-18%).
Спрос на аренду
Спрос на жилье продолжает снижаться. Больше всего он упал во Львовской (-36%), Полтавской (-34%), Черниговской (-33%) и Черновицкой (-32%) областях.
Читайте также
Соотношение объявлений и откликов в октябре показывает значительные отличия между регионами. В Киеве на одно объявление приходится 6 откликов, тогда как в Николаевской — 1:31, Кировоградской — 1:28, Житомирской — 1:26. Это свидетельствует о большом избытке предложений в некоторых регионах и более конкурентном рынке.
Ранее мы сообщали о стабильно высоких ценах аренды жилья в крупнейших мегаполисах мира. По ссылке рассказываем о 10 городах мира, где аренда бьет рекорды в 2025 году.
Поделиться новостью
Также по теме
Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
Как изменились цены на покупку квартир в крупнейших городах Украины
Как стать на квартирный учет ВПЛ
Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды
Новостройки будут только дорожать — девелоперы
Стоимость аренды жилья в Варшаве снова выросла