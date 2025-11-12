Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика) Сегодня 15:04 — Недвижимость

Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)

В октябре рынок аренды жилья оставался стабильным по ценам, однако спрос на квартиры продолжал снижаться, а предложение новых объявлений росло неравномерно по регионам.

Об этом свидетельствуют данные DIM.RIA

Цены на аренду

В октябре цены почти не изменились.

Самые дорогие (по средней стоимости) однокомнатные квартиры предлагают в Закарпатской области — 20,5 тыс. грн в месяц.

Второе место по стоимости делят Киев, Львовская и Волынская области, где аренда стоит около 15 тыс. грн.

Самые доступные варианты:

в Харьковской области, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 4,5 тыс. грн;

Николаевской и Запорожской — по 6 тыс. грн;

Кировоградской и Сумской — по 7 тыс. грн

Стоимость аренды в Киеве

В Киеве самым дорогим остается Печерский район со средней ценой 25 тыс. грн.

В тройку самых дешевых для аренды однушки вошли:

Днепровский район — 12 500 грн;

Святошинский — 12 000 грн;

Деснянский — 10 тыс. грн.

Читайте также Как изменились цены на покупку квартир в крупнейших городах Украины

Предложение жилья

По данным DIM. RIA, в октябре количество новых объявлений об аренде выросло в большинстве городов.

Наибольший прирост был зафиксирован в Волынской области (+60%).

В то же время меньше новых предложений появилось в Ивано-Франковской (-19%), Харьковской (-18%) областях и в Киеве (-18%).

Спрос на аренду

Спрос на жилье продолжает снижаться. Больше всего он упал во Львовской (-36%), Полтавской (-34%), Черниговской (-33%) и Черновицкой (-32%) областях.

Читайте также Новостройки будут только дорожать — девелоперы

Соотношение объявлений и откликов в октябре показывает значительные отличия между регионами. В Киеве на одно объявление приходится 6 откликов, тогда как в Николаевской — 1:31, Кировоградской — 1:28, Житомирской — 1:26. Это свидетельствует о большом избытке предложений в некоторых регионах и более конкурентном рынке.

Ранее мы сообщали о стабильно высоких ценах аренды жилья в крупнейших мегаполисах мира. По ссылке рассказываем о 10 городах мира, где аренда бьет рекорды в 2025 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.