0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)

Недвижимость
101
Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
В октябре рынок аренды жилья оставался стабильным по ценам, однако спрос на квартиры продолжал снижаться, а предложение новых объявлений росло неравномерно по регионам.
Об этом свидетельствуют данные DIM.RIA.

Цены на аренду

В октябре цены почти не изменились.
Самые дорогие (по средней стоимости) однокомнатные квартиры предлагают в Закарпатской области — 20,5 тыс. грн в месяц.
Второе место по стоимости делят Киев, Львовская и Волынская области, где аренда стоит около 15 тыс. грн.
Самые доступные варианты:
  • в Харьковской области, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 4,5 тыс. грн;
  • Николаевской и Запорожской — по 6 тыс. грн;
  • Кировоградской и Сумской — по 7 тыс. грн
Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)

Стоимость аренды в Киеве

В Киеве самым дорогим остается Печерский район со средней ценой 25 тыс. грн.
В тройку самых дешевых для аренды однушки вошли:
  • Днепровский район — 12 500 грн;
  • Святошинский — 12 000 грн;
  • Деснянский — 10 тыс. грн.
Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
Читайте также

Предложение жилья

По данным DIM. RIA, в октябре количество новых объявлений об аренде выросло в большинстве городов.
Наибольший прирост был зафиксирован в Волынской области (+60%).
В то же время меньше новых предложений появилось в Ивано-Франковской (-19%), Харьковской (-18%) областях и в Киеве (-18%).
Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)

Спрос на аренду

Спрос на жилье продолжает снижаться. Больше всего он упал во Львовской (-36%), Полтавской (-34%), Черниговской (-33%) и Черновицкой (-32%) областях.
Читайте также
Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
Соотношение объявлений и откликов в октябре показывает значительные отличия между регионами. В Киеве на одно объявление приходится 6 откликов, тогда как в Николаевской — 1:31, Кировоградской — 1:28, Житомирской — 1:26. Это свидетельствует о большом избытке предложений в некоторых регионах и более конкурентном рынке.
Ранее мы сообщали о стабильно высоких ценах аренды жилья в крупнейших мегаполисах мира. По ссылке рассказываем о 10 городах мира, где аренда бьет рекорды в 2025 году.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems