ру
Новостройки будут только дорожать — девелоперы

Недвижимость
230
Украинский рынок жилищного строительства входит в период, когда снижение цен практически невозможно. К такому выводу пришли ведущие девелоперы во время ежегодной LUN Conference 2025. По их прогнозам, стоимость квадратного метра в ближайшие годы будет только расти.
Об этом сообщают эксперты ЛУН.

Меньше новых проектов и больше рисков

На рынок влияют несколько основных факторов:
  • новых строек начинают меньше, чем сдают в эксплуатацию;
  • строительная отрасль испытывает острый дефицит рабочей силы;
  • себестоимость выросла на десятки процентов из-за удорожания материалов и зарплат;
  • банки не финансируют девелоперов, а портфельные инвесторы, которые раньше покупали жилье на ранних этапах, фактически исчезли.
Игорь Никонов (KAN Development) предостерег, что ждать удешевления не стоит. Более того, подозрительно низкая цена должна настораживать инвестора.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
«Не ведитесь на демпинг. Если компания снижает цену из-за отсутствия продаж, есть большая вероятность, что объект просто не достроят», — подчеркнул он.
Игорь Гуда («Креатор-Буд») отметил, что себестоимость выросла до 30%: «Строить и продавать в Киеве дешевле чем $1500 за квадратный метр — экономически невозможно».
Сергей Пилипенко (группа компаний «Ковальская») добавил, что рынок живет инерцией довоенных проектов: «На каждые пять сданных объектов приходится только один новый старт. Предложение падает, и через несколько лет это создаст дефицит, который автоматически потянет цены вверх».
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Александр Овчаренко (Standard One) объяснил, что новые старты сдерживают разрыв между себестоимостью и рыночной ценой: «Когда себестоимость растет быстрее, чем цена продажи, девелоперы вынуждены откладывать новые проекты. Это будущий дефицит».
Евгений Фаворов (Украинская ассоциация девелоперов) подчеркнул: «Сегодня в Украине объемы сданного жилья выше, чем объемы новых стартов. Мы стоим на пороге дефицита, особенно в Киеве. Во Львове баланс немного лучше, поэтому давление на цены будет более мягким».

Дефицит предложения становится системным

Главная проблема рынка — отсутствие финансирования на ранних этапах строительства. Банки не предоставляют ипотечных кредитов для девелоперов, а государственная программа «єОселя» поддерживает лишь поздние стадии проектов.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Из-за этого компании вынуждены финансировать первые два-три года за свой счет, что под силу только крупным застройщикам. Для небольших игроков барьер входа становится фактически непреодолимым.

Что это значит для покупателей:

  • цены снижаться не будут, а темп их роста будет зависеть от темпов запуска новых проектов;
  • слишком низкие цены — маркер риска, а не выгоды;
  • предложение будет сокращаться, особенно в больших городах;
  • надежность застройщика и его финансовая способность становятся ключевыми критериями выбора.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Payment systems