Украинский рынок жилищного строительства входит в период, когда снижение цен практически невозможно. К такому выводу пришли ведущие девелоперы во время ежегодной LUN Conference 2025. По их прогнозам, стоимость квадратного метра в ближайшие годы будет только расти.
Об этом сообщают эксперты ЛУН.
Меньше новых проектов и больше рисков
На рынок влияют несколько основных факторов:
- новых строек начинают меньше, чем сдают в эксплуатацию;
- строительная отрасль испытывает острый дефицит рабочей силы;
- себестоимость выросла на десятки процентов из-за удорожания материалов и зарплат;
- банки не финансируют девелоперов, а портфельные инвесторы, которые раньше покупали жилье на ранних этапах, фактически исчезли.
Игорь Никонов (KAN Development) предостерег, что ждать удешевления не стоит. Более того, подозрительно низкая цена должна настораживать инвестора.
«Не ведитесь на демпинг. Если компания снижает цену из-за отсутствия продаж, есть большая вероятность, что объект просто не достроят», — подчеркнул он.
Игорь Гуда («Креатор-Буд») отметил, что себестоимость выросла до 30%: «Строить и продавать в Киеве дешевле чем $1500 за квадратный метр — экономически невозможно».
Сергей Пилипенко (группа компаний «Ковальская») добавил, что рынок живет инерцией довоенных проектов: «На каждые пять сданных объектов приходится только один новый старт. Предложение падает, и через несколько лет это создаст дефицит, который автоматически потянет цены вверх».
Александр Овчаренко (Standard One) объяснил, что новые старты сдерживают разрыв между себестоимостью и рыночной ценой: «Когда себестоимость растет быстрее, чем цена продажи, девелоперы вынуждены откладывать новые проекты. Это будущий дефицит».
Евгений Фаворов (Украинская ассоциация девелоперов) подчеркнул: «Сегодня в Украине объемы сданного жилья выше, чем объемы новых стартов. Мы стоим на пороге дефицита, особенно в Киеве. Во Львове баланс немного лучше, поэтому давление на цены будет более мягким».
Дефицит предложения становится системным
Главная проблема рынка — отсутствие финансирования на ранних этапах строительства. Банки не предоставляют ипотечных кредитов для девелоперов, а государственная программа «єОселя» поддерживает лишь поздние стадии проектов.
Из-за этого компании вынуждены финансировать первые два-три года за свой счет, что под силу только крупным застройщикам. Для небольших игроков барьер входа становится фактически непреодолимым.
Что это значит для покупателей:
- цены снижаться не будут, а темп их роста будет зависеть от темпов запуска новых проектов;
- слишком низкие цены — маркер риска, а не выгоды;
- предложение будет сокращаться, особенно в больших городах;
- надежность застройщика и его финансовая способность становятся ключевыми критериями выбора.
