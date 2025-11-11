Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды
По состоянию на ноябрь 2025 года в Украине более 250 проектов в продаже. Это около 1500 жилых комплексов и 663 коттеджных городков. 27% всех комплексов в Киеве и Киевской области.
Об этом рассказала Елена Унаньян, директор по развитию бизнеса ЛУН на конференции «Жить на проценты», состоявшейся в Киеве 8 ноября.
Каждый четвертый ЖК, продающийся в Украине, размещен в Киеве. Только 18% размещены во Львове и области. 8% в Одессе и области.
Крупнейшие регионы по количеству предложений на рынке
В Киеве, Львове и Одессе сосредоточено более половины всех комплексов, другие приходятся на другие регионы.
За первые 10 месяцев 2025 года стартовали продажи 1987 комплексов, и это на 9% больше, чем в прошлом году. Безусловным лидером является Львов и Львовская область. На 2-м месте Киев и Киевская область — и это на 70% больше, чем в 2024 году.
Как отметила эксперт: «За прошлый год в Киеве стартовало всего 7 ЖК. Сейчас девелоперы преисполнились верой и активнее запускают проекты».
На третьем месте Ивано-Франковская и Закарпатская области. Здесь показатель по стартам уже просел в 2025 году.
Цена на первичке
В Киевской области цена на 35% дешевле, чем в Киеве. В то же время, как говорит эксперт, во Львове и области вторичка (которая с ремонтом) дороже всего на 10%, а в Киеве на 12% дороже первички.
