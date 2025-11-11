0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды

Недвижимость
271
Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды
Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды
По состоянию на ноябрь 2025 года в Украине более 250 проектов в продаже. Это около 1500 жилых комплексов и 663 коттеджных городков. 27% всех комплексов в Киеве и Киевской области.
Об этом рассказала Елена Унаньян, директор по развитию бизнеса ЛУН на конференции «Жить на проценты», состоявшейся в Киеве 8 ноября.
Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды
Каждый четвертый ЖК, продающийся в Украине, размещен в Киеве. Только 18% размещены во Львове и области. 8% в Одессе и области.
Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды

Крупнейшие регионы по количеству предложений на рынке

В Киеве, Львове и Одессе сосредоточено более половины всех комплексов, другие приходятся на другие регионы.
За первые 10 месяцев 2025 года стартовали продажи 1987 комплексов, и это на 9% больше, чем в прошлом году. Безусловным лидером является Львов и Львовская область. На 2-м месте Киев и Киевская область — и это на 70% больше, чем в 2024 году.

Читайте также: В каких странах украинцы чаще всего покупают недвижимость

Как отметила эксперт: «За прошлый год в Киеве стартовало всего 7 ЖК. Сейчас девелоперы преисполнились верой и активнее запускают проекты».
На третьем месте Ивано-Франковская и Закарпатская области. Здесь показатель по стартам уже просел в 2025 году.

Цена на первичке

В Киевской области цена на 35% дешевле, чем в Киеве. В то же время, как говорит эксперт, во Львове и области вторичка (которая с ремонтом) дороже всего на 10%, а в Киеве на 12% дороже первички.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems