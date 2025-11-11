Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды Сегодня 11:15 — Недвижимость

Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды

По состоянию на ноябрь 2025 года в Украине более 250 проектов в продаже. Это около 1500 жилых комплексов и 663 коттеджных городков. 27% всех комплексов в Киеве и Киевской области.

Об этом рассказала Елена Унаньян, директор по развитию бизнеса ЛУН на конференции «Жить на проценты» , состоявшейся в Киеве 8 ноября.

Каждый четвертый ЖК, продающийся в Украине, размещен в Киеве. Только 18% размещены во Львове и области. 8% в Одессе и области.

Крупнейшие регионы по количеству предложений на рынке

В Киеве, Львове и Одессе сосредоточено более половины всех комплексов, другие приходятся на другие регионы.

За первые 10 месяцев 2025 года стартовали продажи 1987 комплексов, и это на 9% больше, чем в прошлом году. Безусловным лидером является Львов и Львовская область. На 2-м месте Киев и Киевская область — и это на 70% больше, чем в 2024 году.

Как отметила эксперт: «За прошлый год в Киеве стартовало всего 7 ЖК. Сейчас девелоперы преисполнились верой и активнее запускают проекты».

На третьем месте Ивано-Франковская и Закарпатская области. Здесь показатель по стартам уже просел в 2025 году.

Цена на первичке

В Киевской области цена на 35% дешевле, чем в Киеве. В то же время, как говорит эксперт, во Львове и области вторичка (которая с ремонтом) дороже всего на 10%, а в Киеве на 12% дороже первички.

