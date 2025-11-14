В Белой Церкви построят жилой квартал для ВПЛ из Мариуполя Сегодня 12:33 — Недвижимость

В Белой Церкви построят жилой квартал для ВПЛ из Мариуполя

В рамках Международной выставки ReBuild Ukraine в Варшаве 13 ноября была представлена ​​архитектурная концепция нового жилого квартала в Белой Церкви на Киевщине, который станет домом для тысячи семей переселенцев из Мариуполя.

Разработку проекта профинансировала группа «Метинвест» Рината Ахметова, а сама архитектурная концепция безвозмездно передана общине, чтобы обеспечить скорейший старт строительства.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Меморандум о передаче архитектурно-технических решений для строительства жилого квартала подписали Мариупольский городской совет и «Метинвест» в рамках концепции восстановления Украины «Стальная мечта».

Проект призван обеспечить комфортное жилье и способствовать восстановлению жизни людей, потерявших дома из-за войны.

Будущий жилой комплекс объединит современное жилье, социальную инфраструктуру и общественные простанства, среди которых мемориальный комплекс Героев гарнизона Мариуполя.

Квартиры передадут в собственность Мариупольской общины: они будут полностью отремонтированы, меблированы и оснащены бытовой техникой. Аренда будет иметь социальный характер и будет ниже рыночной, а отдельные категории переселенцев смогут проживать бесплатно.

Уже 9086 мариупольцев изъявили желание получить жилье по постановлению КМУ № 814: Мариупольский городской совет зарегистрировал заявления от 4543 семей, среди которых:

10% - семьи военнослужащих;

39% - пожилые люди;

25% - семьи с детьми;

7% - наиболее социально уязвимые категории (многодетные, имеющие инвалидность и т. п. ).

