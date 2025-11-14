В Белой Церкви построят жилой квартал для ВПЛ из Мариуполя
В рамках Международной выставки ReBuild Ukraine в Варшаве 13 ноября была представлена архитектурная концепция нового жилого квартала в Белой Церкви на Киевщине, который станет домом для тысячи семей переселенцев из Мариуполя.
Разработку проекта профинансировала группа «Метинвест» Рината Ахметова, а сама архитектурная концепция безвозмездно передана общине, чтобы обеспечить скорейший старт строительства.
Об этом сообщает пресс-служба группы.
Меморандум о передаче архитектурно-технических решений для строительства жилого квартала подписали Мариупольский городской совет и «Метинвест» в рамках концепции восстановления Украины «Стальная мечта».
Проект призван обеспечить комфортное жилье и способствовать восстановлению жизни людей, потерявших дома из-за войны.
Будущий жилой комплекс объединит современное жилье, социальную инфраструктуру и общественные простанства, среди которых мемориальный комплекс Героев гарнизона Мариуполя.
Квартиры передадут в собственность Мариупольской общины: они будут полностью отремонтированы, меблированы и оснащены бытовой техникой. Аренда будет иметь социальный характер и будет ниже рыночной, а отдельные категории переселенцев смогут проживать бесплатно.
Уже 9086 мариупольцев изъявили желание получить жилье по постановлению КМУ № 814: Мариупольский городской совет зарегистрировал заявления от 4543 семей, среди которых:
- 10% - семьи военнослужащих;
- 39% - пожилые люди;
- 25% - семьи с детьми;
- 7% - наиболее социально уязвимые категории (многодетные, имеющие инвалидность
и т. п.).
Поделиться новостью
Также по теме
В Белой Церкви построят жилой квартал для ВПЛ из Мариуполя
Цены на аренду жилья в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
Как изменились цены на покупку квартир в крупнейших городах Украины
Как стать на квартирный учет ВПЛ
Аналитика рынка жилой недвижимости: цены и тренды
Новостройки будут только дорожать — девелоперы