Как с начала полномасштабного вторжения изменилась стоимость аренды квартир в регионах Украины (инфографика)

Затяжная война продолжает диктовать высокий спрос на съемное жилье, в частности — за счет внутренних переселенцев. За почти четыре года российского вторжения аренда квартир, по данным Госстата, подорожала почти во всех регионах Украины, больше всего в Ивано-Франковской, Закарпатской и Тернопольской областях. В то же время только в Харьковской и Одесской областях средняя стоимость однокомнатной квартиры снизилась.

«Слово и дело» проанализировало , как с начала вторжения россии изменилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по Украине.

Согласно данным Госстата за январь 2022 и сентябрь 2025 года, лидером среди областей, где арендное жилье выросло в цене, является Ивано-Франковская область.

В начале вторжения там можно было снять однокомнатную квартиру в среднем за 2619 грн в месяц. По состоянию на сентябрь текущего года жилье выросло до 9080 грн (+246,7%).

Существенно возросла стоимость жилья еще в двух относительно спокойных областях — Закарпатской на 194,5% (с 4313 грн до 12 698 грн.) и Тернопольской — на 169,4% (с 3038 грн до 8185 грн).

Приблизительно одинаково за время Большой войны подорожали однокомнатные квартиры в Кировоградской и Волынской областях: с 2852 грн до 6615 грн (+131,9%) и с 4023 грн до 9298 грн (+131,1%) соответственно.

В Хмельницкой области снимать жилье стало дороже на 128,2% (с 4444 грн до 10143 грн). Почти все равно однокомнатные квартиры подорожали в Черкасской (с 3892 грн до 8676 грн) и Сумской (с 2473 грн до 5460 грн): на 122,9% и 120,8% соответственно. В Винницкой области стоимость жилья изменилась с 3971 до 8736 грн (+120%).

В Ровенской области однокомнатные квартиры подорожали примерно вдвое: с 4785 до 10 299 грн (+115,2%).

Приблизительно такое же подорожание фиксируют и на Львовщине — с 5449 грн до 11517 грн (+111,4%), а также в Черновицкой области — с 4352 грн до 9068 грн (+108,4%).

Выросло в цене и арендное жилье в Житомирской области — с 4151 грн до 8033 грн (+93,5%).

В Полтавской области стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла с 4355 грн до 7574 грн (+73,9%), в Киевской — с 3886 грн до 6469 грн (+66,5%), в прифронтовой Днепропетровской — с 4376 грн до 6610 грн (+51,1%).

Приблизительно так же подорожало жилье и на Черниговщине, которая в последнее время страдает от усиленных ударов россии на критическую инфраструктуру — с 3721 грн до 5596 грн (+50,4%).

Незначительное подорожание арендованных квартир произошло в Запорожской области, часть которой ныне оккупирована — с 2998 грн до 3888 грн (+29,7%).

Сейчас россия контролирует значительную часть региона, включая Мелитополь, Бердянск, Энергодар и Васильевский район. Однако областной центр, город Запорожье и его ближайшие районы остаются под контролем Украины.

В Николаевской области аренда жилья подорожала в среднем на 19,6% (с 3302 до 3949 грн).

В Киеве за годы полномасштабного вторжения аренда однокомнатной квартиры выросла в среднем на 19% (с 8513 до 10131 грн).

Меньше всего по Украине подорожало арендуемое жилье в Херсонской области, значительная часть которой в настоящее время все еще оккупирована, а именно левобережная, где расположены Геническ, Скадовск, Каховка и Новая Каховка.

Правобережная часть, включая областной центр Херсон, была освобождена в ноябре 2022 года. Снимать жилье там обойдется в среднем 3243 грн в месяц. Это на 13,7% больше, чем в январе 2022 года.

Отрицательно повлияла большая война на рынок недвижимости в Одесской области, аренда жилья упала с 5031 до 4946 грн (-1,7%).

Но больше всего квартиры подешевели, в том числе из-за близости к российской границе и регулярных обстрелов рф, на Харьковщине. В частности, средняя стоимость однокомнатной квартиры упала с 4966 до 3942 грн (-20,6%). Значительная территория была деоккупирована ВСУ в 2022 году. Под оккупацией сегодня отдельные населенные пункты, преимущественно в Купянском районе, граничащие с россией и Луганской областью.

