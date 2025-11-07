Аренда квартиры в ноябре: какие цены по Украине (инфографика) 07.11.2025, 15:03 — Недвижимость

Цены на аренду квартиры в ноябре самые дорогие в Ужгороде. Здесь средняя цена однокомнатной квартиры в этом городе составляет 19 700 гривен в месяц.

Об этом говорится в аналитике ЛУН.

Второе место занимает Львов.

Здесь средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 17 700 гривен. Это на 6% больше, чем полгода назад.

Столица

Киев по цене аренды в ноябре занял только третье место. Чтобы снять однокомнатную квартиру в столице, в среднем вам понадобится 17 тысяч гривен.

В отличие от первых двух лидеров, в Киеве за 6 месяцев аренда подешевела. Снижение составило 6%.

Где еще высокие цены

Городом с высокими ценами на аренду однокомнатных квартир также является Ивано-Франковск.

Здесь аренда обходится в среднем в 16 тысяч гривен. За полгода средняя цена аренды здесь выросла на 17% - самый высокий показатель среди всех крупных городов.

В Луцке вам понадобится 15 тысяч гривен. Цены за 6 месяцев здесь не изменились.

Сколько зарплаты уходит на аренду

Наибольший процент зарплаты на аренду уйдет в Ужгороде, также большая доля дохода на аренду уйдет в Ивано-Франковской, Львовской и Луцкой области.

Тернополь. Несмотря на статус одного из самых доступных городов Запада Украины, за год здесь подорожали все типы недвижимости. Ранее писали, что лидером по темпам роста цен на жилье сталНесмотря на статус одного из самых доступных городов Запада Украины, за год здесь подорожали все типы недвижимости.

По данным аналитиков, в 2025 году зафиксировано подорожание квартир как на первичном (на 8% в валюте), так и на вторичном (на 11−15%) рынках.

Стоимость однокомнатной квартиры на вторичке составляет 43 тыс. долларов. Это на 13% дороже, чем было полгода назад.

Цена двухкомнатной квартиры — 65 900 долларов (+15%), а трехкомнатной — 73 тыс. долларов (+11%).

Где дороже всего покупать однокомнатные квартиры:

Киев — 66 тыс. долларов,

Львов — 67 тыс. долларов,

Ужгород — 62 800 долларов.

Самые дешевые предложения — в Херсоне (14 500 долларов), Запорожье (16 тыс. долларов) и Николаеве (20 тыс. долларов).

