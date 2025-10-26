Какая стоимость аренды и покупки квартир в пригороде Киева Сегодня 14:20 — Недвижимость

Какая стоимость аренды и покупки квартир в пригороде Киева

В течение года в большинстве населенных пунктов вблизи столицы стоимость аренды жилья выросла, в то время как цены на покупку недвижимости в некоторых городах даже снизились. Дороже всего арендовать и покупать квартиры — в Софиевской Борщаговке.

Об этом свидетельствуют данные OLX.

Где дешевле всего арендовать жилье вблизи Киева

В сентябре самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир наблюдались в Софиевской Борщаговке и Гатном — по 15 тыс. грн в месяц. Стоимость выросла на 11% и 15% соответственно по сравнению с прошлым годом.

В Гостомеле цены выросли больше всего — на 37,5%, до 11 тыс. грн, а в Ирпене — на 22%, до 14 тыс. грн.

В то же время наиболее доступные варианты остаются в Боярке — 8 тыс. грн (+14%).

Где дороже всего арендовать двушки:

Гатное — 22 тыс. гривен (+47%);

Крюковщина — 20 тыс. гривен.

Софиевская Борщаговка — 20 тыс. гривен.

Самые низкие цены — в Боярке и Борисполе, где за аренду двухкомнатного жилья просят примерно 12 тыс. гривен.

Стоимость покупки жилья возле столицы

Самые высокие медианные цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Софиевской Борщаговке — 2,5 млн грн (+12%), Петропавловской Борщаговке — 2,4 млн грн (+16%) и Чабанах — 2,3 млн грн (+9%).

Самое дешевое жилье можно найти в Дымерке — 969 тыс. грн (+16%). В то же время в Буче и Ворзеле зафиксировано снижение стоимости на 2−2,5%.

Похожая ситуация и с двухкомнатными квартирами: дешевле всего в Дымерке — 1,4 млн грн (+44%), а дороже всего — в Петропавловской и Софиевской Борщаговке, а также в Крюковщине (3,4−3,5 млн гривен).

Несколько упали цены в Гатном и Новых Петровцах (на 4−5%).

Ранее Finance.ua писал , что в сентябре-октябре цены на аренду жилья выросли в среднем на 8,3% и достигли отметки в 7 816 гривен.

Самые высокие цены на аренду жилья традиционно на западе Украины:

в Закарпатской области средняя стоимость поднялась с 11 800 до 12 700 грн (+7,9%);

средняя стоимость поднялась с 11 800 до 12 700 грн (+7,9%); во Львовской — с 10 400 до 11 500 грн (+10,2%);

— с 10 400 до 11 500 грн (+10,2%); в Ровенской — с 9 900 до 10 300 грн (+4,1%).

В Киеве аренда жилья также выросла — вместо 9 600 теперь придется платить 10 100 грн (+5,2%).

