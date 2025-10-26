0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какая стоимость аренды и покупки квартир в пригороде Киева

Недвижимость
75
Какая стоимость аренды и покупки квартир в пригороде Киева
Какая стоимость аренды и покупки квартир в пригороде Киева
В течение года в большинстве населенных пунктов вблизи столицы стоимость аренды жилья выросла, в то время как цены на покупку недвижимости в некоторых городах даже снизились. Дороже всего арендовать и покупать квартиры — в Софиевской Борщаговке.
Об этом свидетельствуют данные OLX.

Где дешевле всего арендовать жилье вблизи Киева

В сентябре самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир наблюдались в Софиевской Борщаговке и Гатном — по 15 тыс. грн в месяц. Стоимость выросла на 11% и 15% соответственно по сравнению с прошлым годом.
Читайте также
В Гостомеле цены выросли больше всего — на 37,5%, до 11 тыс. грн, а в Ирпене — на 22%, до 14 тыс. грн.
В то же время наиболее доступные варианты остаются в Боярке — 8 тыс. грн (+14%).
Где дороже всего арендовать двушки:
  • Гатное — 22 тыс. гривен (+47%);
  • Крюковщина — 20 тыс. гривен.
  • Софиевская Борщаговка — 20 тыс. гривен.
Самые низкие цены — в Боярке и Борисполе, где за аренду двухкомнатного жилья просят примерно 12 тыс. гривен.

Стоимость покупки жилья возле столицы

Самые высокие медианные цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Софиевской Борщаговке — 2,5 млн грн (+12%), Петропавловской Борщаговке — 2,4 млн грн (+16%) и Чабанах — 2,3 млн грн (+9%).
Самое дешевое жилье можно найти в Дымерке — 969 тыс. грн (+16%). В то же время в Буче и Ворзеле зафиксировано снижение стоимости на 2−2,5%.
Читайте также
Похожая ситуация и с двухкомнатными квартирами: дешевле всего в Дымерке — 1,4 млн грн (+44%), а дороже всего — в Петропавловской и Софиевской Борщаговке, а также в Крюковщине (3,4−3,5 млн гривен).
Несколько упали цены в Гатном и Новых Петровцах (на 4−5%).
Ранее Finance.ua писал, что в сентябре-октябре цены на аренду жилья выросли в среднем на 8,3% и достигли отметки в 7 816 гривен.
Самые высокие цены на аренду жилья традиционно на западе Украины:
  • в Закарпатской области средняя стоимость поднялась с 11 800 до 12 700 грн (+7,9%);
  • во Львовской — с 10 400 до 11 500 грн (+10,2%);
  • в Ровенской — с 9 900 до 10 300 грн (+4,1%).
В Киеве аренда жилья также выросла — вместо 9 600 теперь придется платить 10 100 грн (+5,2%).
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems