Стоимость аренды в прифронтовых городах превышает киевскую: в чем причина

Ситуация с арендой жилья в прифронтовых регионах Украины становится критической. По словам военных, цены на квартиры у линии столкновения нередко превышают арендную стоимость жилья в Киеве или Львове.

Дефицит жилья и спекуляции владельцев

Риелтор Александр Бойко объясняет, что главная причина резкого роста стоимости аренды — сочетание нескольких факторов, среди которых ключевым является дефицит жилья. По его оценкам, боевые действия уничтожили или повредили до 25% жилого фонда в прифронтовых областях, что существенно ограничило количество пригодных для проживания квартир.

В то же время спрос на аренду вырос в несколько раз из-за постоянных ротаций военных, переселения семей из опасных районов и приезда волонтеров. Это фактически превратило рынок в «аукцион».

«Владельцы недвижимости активно спекулируют, завышая ставки на 30−50% из-за нехватки альтернатив, а часть из них прямо избегает договоров с военными, ссылаясь на „боязнь разрушений“ или стереотипы, что граничит с дискриминацией и еще больше сужает предложение», — говорит эксперт.

Кроме того, отсутствие жестких регуляций — ни предельных норм цен, ни обязательного мониторинга — позволяет этому хаосу продолжаться, в отличие от мирных времен, когда рынок саморегулировался конкуренцией.

Предложения относительно регулирования

«Чтобы преодолеть этот кризис, государство должно ввести временный контроль за тарифами в прифронтовых зонах. Например, через рекомендательные максимумы — не более 1,5 минимальной зарплаты за квартиру — и расширенные субсидии для военных и ВПЛ, которые уже частично действуют, но требуют упрощения бюрократии и увеличения объемов», — говорит Александр Бойко.

Он также предлагает активизировать общественные инициативы для решения проблемы:

«Местные общины могли бы создавать кооперативные фонды временного жилья, привлекая волонтеров для ремонта поврежденных объектов, а бизнес — инвестировать в модульные помещения или партнерства с Минобороны для „корпоративной“ аренды».

Компенсации от государства

Между тем Министерство обороны в марте 2025 года предусмотрело компенсацию за наем жилья, однако де-факто это касается только офицеров и контрактников, которые несут службу не в зоне боевых действий. Кроме того, по сравнению с актуальной стоимостью аренды жилья суммы мизерные. Так, размер компенсации в 2025 году в Киеве составляет 4560 грн, в областных центрах — 3420 грн, в других населенных пунктах — 2280 грн.

«На самом деле законодательная база для обеспечения существует, просто ее никто не хочет использовать. Закон „О правовом режиме военного положения“ прямо предусматривает такую ​​вещь, как квартирная повинность. Всех граждан Украины могут обязать размещать у себя военнослужащих, полицейских, беженцев. Этот закон, если его применять, решать проблему квартиры раз и навсегда», — говорит военнослужащий Игорь Луценко.

Поэтому ситуация требует государственного урегулирования, в частности, контроля за тарифами, программ компенсаций или льготного жилья для военных и т. д. Без таких шагов аренда в прифронтовых городах и дальше будет оставаться непропорционально дорогой, а жилье для военных — неподъемным.

