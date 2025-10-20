Стоимость аренды в прифронтовых городах превышает киевскую: в чем причина
Ситуация с арендой жилья в прифронтовых регионах Украины становится критической. По словам военных, цены на квартиры у линии столкновения нередко превышают арендную стоимость жилья в Киеве или Львове.
Об этом говорится в статье Finance.ua Когда крыша над головой становится роскошью: произвол с арендой в прифронтовых городах.
Дефицит жилья и спекуляции владельцев
Риелтор Александр Бойко объясняет, что главная причина резкого роста стоимости аренды — сочетание нескольких факторов, среди которых ключевым является дефицит жилья. По его оценкам, боевые действия уничтожили или повредили до 25% жилого фонда в прифронтовых областях, что существенно ограничило количество пригодных для проживания квартир.
В то же время спрос на аренду вырос в несколько раз из-за постоянных ротаций военных, переселения семей из опасных районов и приезда волонтеров. Это фактически превратило рынок в «аукцион».
«Владельцы недвижимости активно спекулируют, завышая ставки на 30−50% из-за нехватки альтернатив, а часть из них прямо избегает договоров с военными, ссылаясь на „боязнь разрушений“ или стереотипы, что граничит с дискриминацией и еще больше сужает предложение», — говорит эксперт.
Кроме того, отсутствие жестких регуляций — ни предельных норм цен, ни обязательного мониторинга — позволяет этому хаосу продолжаться, в отличие от мирных времен, когда рынок саморегулировался конкуренцией.
Предложения относительно регулирования
«Чтобы преодолеть этот кризис, государство должно ввести временный контроль за тарифами в прифронтовых зонах. Например, через рекомендательные максимумы — не более 1,5 минимальной зарплаты за квартиру — и расширенные субсидии для военных и ВПЛ, которые уже частично действуют, но требуют упрощения бюрократии и увеличения объемов», — говорит Александр Бойко.
Он также предлагает активизировать общественные инициативы для решения проблемы:
«Местные общины могли бы создавать кооперативные фонды временного жилья, привлекая волонтеров для ремонта поврежденных объектов, а бизнес — инвестировать в модульные помещения или партнерства с Минобороны для „корпоративной“ аренды».
Компенсации от государства
Между тем Министерство обороны в марте 2025 года предусмотрело компенсацию за наем жилья, однако де-факто это касается только офицеров и контрактников, которые несут службу не в зоне боевых действий. Кроме того, по сравнению с актуальной стоимостью аренды жилья суммы мизерные. Так, размер компенсации в 2025 году в Киеве составляет 4560 грн, в областных центрах — 3420 грн, в других населенных пунктах — 2280 грн.
«На самом деле законодательная база для обеспечения существует, просто ее никто не хочет использовать. Закон „О правовом режиме военного положения“ прямо предусматривает такую вещь, как квартирная повинность. Всех граждан Украины могут обязать размещать у себя военнослужащих, полицейских, беженцев. Этот закон, если его применять, решать проблему квартиры раз и навсегда», — говорит военнослужащий Игорь Луценко.
Поэтому ситуация требует государственного урегулирования, в частности, контроля за тарифами, программ компенсаций или льготного жилья для военных
и т. д. Без таких шагов аренда в прифронтовых городах и дальше будет оставаться непропорционально дорогой, а жилье для военных — неподъемным.
Поделиться новостью
Также по теме
Стоимость аренды в прифронтовых городах превышает киевскую: в чем причина
Реальные цены на аренду жилья в прифронтовых зонах — мнение эксперта
Стоимость аренды 1 ком. квартиры осенью 2025 года (инфографика)
Украинцы начали активнее пользоваться «єОселя» и «єВідновлення»
Кто должен оплачивать услуги риэлтора: продажа и аренда недвижимости
Какие перепланировки считаются незаконными: последствия