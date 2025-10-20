Стоимость аренды 1 ком. квартиры осенью 2025 года (инфографика)
По данным DIM.RIA, в сентябре количество предложений на рынке аренды выросло практически во всех областях.
Наибольшая динамика зафиксирована в Кировоградской области (+73%), однако такой прирост может быть связан с общим небольшим количеством объявлений в регионе.
В Киеве предложение выросло на 21%, что в количественном значении является достаточно значительным приростом.
В отдельных областях зафиксировано значительное уменьшение предложений: самое существенное — в Волынской (-31%) и Житомирской (-29%) областях.
Цены
В сентябре Закарпатская область опередила Киев по среднему ценнику на аренду: в регионе он составил 18,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Столица разделила второе место с Волынской областью, где средняя стоимость составляла 15 тыс. грн.
Где самое дешевое жилье
Дешевое жилье в аренду в Харьковской области: за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 4,5 тыс. грн.
Если рассматривать Киев более детально: самая дорогая аренда в Печерском районе — 32,8 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — около 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
В целом по Украине наблюдается падение цен по сравнению с августом, когда обычно наблюдается самый большой ажиотаж на рынке аренды.
Спрос
Интерес к аренде в начале осени упал практически по всей территории страны.
Наибольшее падение зафиксировано в Одесской (-24%), Волынской (-21%) и Черновицкой (-21%) областях. В прифронтовых регионах, наоборот, зафиксирован рост поисковых запросов от пользователей на аренду жилья.
Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в августе для Киева составляет 1:7, в то время как в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: наивысший дисбаланс в Николаевской (1:60) и Житомирской (1:54) областях.
