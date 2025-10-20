0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость аренды 1 ком. квартиры осенью 2025 года (инфографика)

Недвижимость
80
Стоимость аренды 1 ком. квартиры осенью 2025 года (инфографика)
Стоимость аренды 1 ком. квартиры осенью 2025 года (инфографика)
По данным DIM.RIA, в сентябре количество предложений на рынке аренды выросло практически во всех областях.
Стоимость аренды 1 ком. квартиры осенью 2025 года (инфографика)
Наибольшая динамика зафиксирована в Кировоградской области (+73%), однако такой прирост может быть связан с общим небольшим количеством объявлений в регионе.
Читайте также
В Киеве предложение выросло на 21%, что в количественном значении является достаточно значительным приростом.
Стоимость аренды 1 ком. квартиры осенью 2025 года (инфографика)
В отдельных областях зафиксировано значительное уменьшение предложений: самое существенное — в Волынской (-31%) и Житомирской (-29%) областях.

Цены

В сентябре Закарпатская область опередила Киев по среднему ценнику на аренду: в регионе он составил 18,5 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Столица разделила второе место с Волынской областью, где средняя стоимость составляла 15 тыс. грн.
Стоимость аренды 1 ком. квартиры осенью 2025 года (инфографика)

Где самое дешевое жилье

Дешевое жилье в аренду в Харьковской области: за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 4,5 тыс. грн.
Если рассматривать Киев более детально: самая дорогая аренда в Печерском районе — 32,8 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — около 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Читайте также
В целом по Украине наблюдается падение цен по сравнению с августом, когда обычно наблюдается самый большой ажиотаж на рынке аренды.
Стоимость аренды 1 ком. квартиры осенью 2025 года (инфографика)

Спрос

Интерес к аренде в начале осени упал практически по всей территории страны.
Наибольшее падение зафиксировано в Одесской (-24%), Волынской (-21%) и Черновицкой (-21%) областях. В прифронтовых регионах, наоборот, зафиксирован рост поисковых запросов от пользователей на аренду жилья.
Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в августе для Киева составляет 1:7, в то время как в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: наивысший дисбаланс в Николаевской (1:60) и Житомирской (1:54) областях.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems