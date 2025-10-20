Реальные цены на аренду жилья в прифронтовых зонах — мнение эксперта
Ситуация с арендой жилья в прифронтовых регионах Украины критическая.
Об этом говорит в комментарии Finance.ua риелтор, глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Александр Бойко.
«Цены здесь часто вдвое выше, чем в столице или на западе страны, и создают непосильную нагрузку для военнослужащих и внутренне перемещенных лиц, заставляя многих рассматривать альтернативы, например покупку с последующей перепродажей», — говорит эксперт по недвижимости.
По его словам, в районах у линии столкновения, например, в Донецкой и Харьковской областях — Славянск, Краматорск или Изюм, — аренда базовой однокомнатной квартиры без особого ремонта колеблется от 10 до 15 тыс. гривен ежемесячно, а за двухкомнатный вариант с минимальными удобствами придется выложить 15−25 тыс.
Частный сектор
В частном секторе, где дома часто отапливаются печью и имеют уличные санузлы, цены составляют 20−35 тыс. гривен, несмотря на риски и отсутствие комфорта.
Это делает такое жилье дороже аналогов в Киеве (где двухкомнатная стоит 12−18 тыс.) или во Львове (10−15 тыс.).
«Сравнивая с Европой, например, в приграничных регионах Польши или Румынии подобное жилье обойдется в 400−600 евро (16−24 тыс. гривен), но с лучшей инфраструктурой и без постоянной угрозы, — следовательно, украинские «прифронтовые» тарифы действительно превосходят европейские.
Эксперт по недвижимости, основательница агентства «Bondaruk Partners» Елена Бондарук говорит, что ее клиенты — военные, жены военных — рассказывают о серьезных проблемах с арендой жилья в прифронтовой зоне.
По ее словам, кроме существенно завышенных цен, люди сталкиваются с объектами на сайтах по поиску недвижимости, которых не существует.
«Рекламируют объекты с лучшими условиями, а по факту предлагаются за те же деньги гораздо хуже, с плохими условиями. Средняя же цена однокомнатной квартиры в Славянске — 10 тыс. грн. Это почти как на массиве в Киеве.
«Большой процент отказывается сдавать военным. Может, стоит регулировать эти вопросы государству? Может, стоит определять порог цен? Или арендовать государству и сдавать в субаренду», — говорит Елена Бондарук.
Читайте больше в материале Finance.ua, сколько сегодня стоит снимать жилье около фронта и почему арендные ставки такие высокие.
