Может ли украинская недвижимость «подорожать вдвое» — мнение эксперта

Несмотря на войну, украинской недвижимостью все больше интересуются иностранные покупатели.

Зачем иностранным покупателям украинская недвижимость, и как их активизация может повлиять на ценники и арендные ставки — говорится в статье Минфин, мы выбрали основное.

Киевская риэлтор Ирина Луханина отметила, что иностранцы также активно арендуют жилье в столице, и это уже влияет на сегмент арендованных квартир.

Большинство из них ориентируются на перспективу, рассчитывая, что после окончания войны цены на украинскую недвижимость резко пойдут вверх.

«К примеру, американский капитал практически не заходит на новые рынки на пике цен. Если бизнес из США действительно решит массово скупать нашу недвижимость, то ожидаем следующий сценарий — сначала „охлаждение“ цен, потом — коррекция, затем — сделки, после чего разгон ценников на рост. То есть, сначала создается выгодная для бизнеса „точка входа“, а потом начинается игра на повышение». — объясняет Луханина.

Не исключено, что для реализации этого сценария в ход пойдут различные PR-технологии — от распространения информации, мол, «все пропало», квартиры нужно срочно продавать, пока они еще больше не упали в цене обратного посыла в нужный момент — о том, что жилье будет только дорожать.

По словам Луханиной, пока «западные покупатели в большинстве своем стоят на пороге, ожидая, пока цифры выстроятся в идеальную формулу», и лишь некоторые готовы рисковать прямо сейчас, надеясь, что в дальнейшем это позволит им «сорвать куш».

Отметим, что расчеты украинских экспертов рынка недвижимости по динамике цен гораздо скромнее, чем «аппетиты» иностранцев. Так, в АН Capital считают, что даже в случае оптимистического сценария, то есть окончания войны, ожидается подорожание первички на 10−15%, а вторички — на 5−10%. А если война затянется, ценники, напротив, могут даже рухнуть на 7−10%. При этом рынок аренды даже сейчас — в плюсе, и в среднем по стране ставки в 2025 году вырастут на 5−10%.

Реальный сценарий, скорее всего, будет зависеть от многих факторов. Скажем, даже если война скоро закончится, будут ли деньги на восстановление, как будет развиваться экономика, что будет с курсом доллара и доходами населения, получат ли люди массовый доступ к льготной ипотеке.

Рекордный рывок цен на недвижимость возможен только когда «совпадут все факторы». «Пока наш рынок недвижимости двигают сами украинцы, которые возвращаются из-за границы, переезжают из одних регионов в другие, и вкладывают сбережения в квадратные метры», — говорит Луханина.

В то же время эксперты признают: в отдельных городах, например, в том же Киеве действительно возможен «взрывной рост цен» на недвижимость определенного класса, за которой «выстроятся в очередь» иностранцы.

Речь идет прежде всего о тех же торговых помещениях в центре Киева и квартирах комфорт- и бизнес-класса в относительно нестарых домах.

12−14 лет. Напомним, мы писали , что в среднем по крупным городам Украины расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за

В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, в то время как в регионах с более длительным периодом окупаемости аренда остается практическим решением.

Когда аренда в крупных городах Украины становится равноценной покупке жилья на вторичном рынке. Для сравнения взяли медианную стоимость аренды однокомнатной квартиры и ее покупку на вторичном рынке в крупнейших городах Украины.

Самый короткий период, когда затраты на аренду «догоняют» стоимость покупки квартиры, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

Днепр — аренда 10 500 грн, покупка 1 125 625 грн, окупаемость 9 лет.

Запорожье — аренда 5 000 грн, покупка 624 153 грн, окупаемость 11 лет.

Львов — аренда 18 000 грн, покупка 2 270 202 млн грн, окупаемость 11 лет.

Ужгород — аренда 18 723 грн, покупка 2 486 918 грн, окупаемость 12 лет.

