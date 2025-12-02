Будут ли действовать новые правила для покупателей недвижимости с 2026 года Сегодня 16:03 — Недвижимость

Будут ли действовать новые правила для покупателей недвижимости с 2026 года

Недавно в СМИ и соцсетях распространялись сообщения о якобы введении с 1 января 2026 года новых правил при покупке недвижимости. В Министерстве юстиции эту информацию опровергли и разъяснили.

Что говорят в Минюсте

нотариусы во время сделок с недвижимостью выполняют функции субъектов первичного финансового мониторинга. То есть фактически выступают контролерами, которые следят за соблюдением требований законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. В ведомстве отметили , что уже более десяти летво время сделок с недвижимостью выполняют функции субъектовТо есть фактически выступают контролерами, которые следят за соблюдением требований законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Одна из таких обязанностей — проверка источников происхождения средств во время сделок с недвижимостью на сумму от 400 тыс. грн. Для этого нотариус может потребовать документы, подтверждающие доходы или источники поступления средств, например:

декларацию об имущественном положении и доходах,

документы о наследстве,

подарок,

заем или кредит,

доход от продажи другого имущества.

В Минюсте подчеркнули, что законодательство в сфере финансового мониторинга, регулирующее эти требования к нотариусам, не менялось.

Проверка происхождения средств была обязательной и остается такой в соответствии с действующими нормами.

Ранее мы сообщали, что крайне важно, чтобы все документы на недвижимость — дом, квартиру или земельный участок — были оформлены правильно. Какими именно документами можно подтвердить право собственности на недвижимое имущество — читайте здесь

