Будут ли действовать новые правила для покупателей недвижимости с 2026 года
Недавно в СМИ и соцсетях распространялись сообщения о якобы введении с 1 января 2026 года новых правил при покупке недвижимости. В Министерстве юстиции эту информацию опровергли и разъяснили.
Что говорят в Минюсте
В ведомстве отметили, что уже более десяти лет нотариусы во время сделок с недвижимостью выполняют функции субъектов первичного финансового мониторинга. То есть фактически выступают контролерами, которые следят за соблюдением требований законодательства по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Одна из таких обязанностей — проверка источников происхождения средств во время сделок с недвижимостью на сумму от 400 тыс. грн. Для этого нотариус может потребовать документы, подтверждающие доходы или источники поступления средств, например:
- декларацию об имущественном положении и доходах,
- документы о наследстве,
- подарок,
- заем или кредит,
- доход от продажи другого имущества.
В Минюсте подчеркнули, что законодательство в сфере финансового мониторинга, регулирующее эти требования к нотариусам, не менялось.
Проверка происхождения средств была обязательной и остается такой в соответствии с действующими нормами.
Ранее мы сообщали, что крайне важно, чтобы все документы на недвижимость — дом, квартиру или земельный участок — были оформлены правильно. Какими именно документами можно подтвердить право собственности на недвижимое имущество — читайте здесь.
