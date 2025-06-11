Право власності на нерухомість: які документи підтверджують та чому це важливо — Finance.ua
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Право власності на нерухомість: які документи підтверджують та чому це важливо

Нерухомість
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Право власності на нерухомість: які документи підтверджують та чому це важливо
Право власності на нерухомість: які документи підтверджують та чому це важливо
Вкрай важливо, щоб усі документи на нерухомість — будинок, квартиру чи земельну ділянку — були оформлені правильно. І це не просто формальність, а гарантія спокою. Неналежне оформлення права власності може створити купу проблем чи затримок, і призвести до справжнього головного болю. Ви не зможете легко продати, подарувати чи передати майно у спадок. Банк відмовить у кредиті під заставу вашого житла. А найгірше — це може зробити майно вразливим для шахраїв.
Тому час і гроші, витрачені на правильне оформлення, — це інвестиції у власне майбутнє та захист від великих втрат.
Це правило діє і у зворотному напрямку: якщо ви не продаєте, а наприклад, купуєте майно, належне оформлення документів допоможе вам уникнути проблем з недобросовісними продавцями, забезпечить прозорість угоди та гарантує, що ви отримаєте чисте, юридично бездоганне майно без несподіваних обтяжень чи претензій у майбутньому.

Якими документами можна підтвердити право власності на нерухоме майно

Як зазначають у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ), основними документами, що підтверджують право власності на нерухомість, є:
  • Договір купівлі-продажу, дарування чи міни
Це нотаріально засвідчений документ, який підтверджує передачу прав власності від однієї особи до іншої.
  • Свідоцтво про право власності
Документ, що видавався до 2013 року і підтверджував право власності на нерухомість.
Нині його замінює виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
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  • Виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Це сучасний офіційний документ, що містить інформацію про зареєстровані права на нерухомість та їх обтяження.
  • Свідоцтво про право на спадщину
Документ видається нотаріусом і підтверджує перехід права власності на нерухомість у порядку спадкування.
  • Рішення суду
Актуально, коли йдеться про випадки, за яких право власності встановлено або визнано судом.
  • Свідоцтво про приватизацію
Документ, що підтверджує перехід об’єкта з державної або комунальної власності у приватну.
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Проте у Мін’юсті наголошують: прописка (реєстрація місця проживання) не є підтвердженням права власності на нерухомість. Вона лише засвідчує факт проживання особи за певною адресою і не надає жодних майнових прав на об’єкт.

5 причин перевірити право на власність нерухомості

Фахівці радять ретельно перевіряти правовстановлюючі документи перед здійсненням будь-яких угод з нерухомістю. Це допоможе:
  • підтвердити дійсність права власності: що продавець (або сторона, що передає права) дійсно є законним власником і має право розпоряджуватися нерухомістю;
  • виявити обтяження та обмеження: адже нерухомість може приховувати різні «сюрпризи», наприклад іпотеку, арешти, заборони на відчуження чи судові спори;
  • запобігти шахрайству: на жаль, ніхто не застрахований від шахраїв, які все досконаліше підробляють документи, аби приховати справжніх власників чи продати об’єкт кілька разів;
  • захистити свої гроші: купівля нерухомості — це значна фінансова «подія», а перевірка документів захистить ваші вкладення;
  • забезпечити прозорість угоди: якщо провести якісну перевірку усіх документів, ви забезпечите спокій і впевненість у прозорості для усіх сторін.
«Належне оформлення та зберігання документів, що підтверджують ваше право власності, є запорукою захисту ваших майнових прав та уникнення можливих юридичних проблем у майбутньому», — підсумували у Мін’юсті.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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