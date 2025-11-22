Где находятся самые дорогие дома в Украине
Несмотря на войну, рынок элитной недвижимости не замирает, а Киевщина остается регионом с самыми высокими ценами на жилье.
Среди всех городов и сел Украины самые высокие цены на частные дома оказались в населённых пунктах Киевской области. Большинство из них расположены в пригороде Киева или на берегу Днепра. Так, самая высокая медианная стоимость покупки частного дома зафиксирована в селе Плюты — 47,5 млн грн. Это делает населенный пункт «самым дорогим» в Украине, если рассматривать с точки зрения покупки дома.
Среди населенных пунктов Украины с высокой медианной стоимостью покупки частного дома также есть:
- с. Козин, Киевщина — 39,6 млн грн;
- с. Лебедевка, Киевщина — 31,3 млн грн;
- с. Лесники, Киевщина — 25 млн грн;
- с. Козинцы, Киевщина — 20,5 млн грн;
- с. Романков, Киевщина — 17,6 млн грн;
- с. Ходосовка, Киевщина — 15,9 млн грн;
- с. Мощун, Киевщина — 15,7 млн грн;
- с. Кременище, Киевщина — 15,4 млн грн;
- с. Большие Дмитровичи, Киевщина — 14,5 млн грн.
На втором месте по стоимости после Киевской области оказалась Закарпатская область с медианной ценой около 4,1 млн грн. Далее:
- Львовская — 3,8 млн грн;
- Ивано-Франковская — 3,6 млн грн;
- Одесская — 3,3 млн грн;
- Черновицкая — 3,1 млн грн;
- Ровенская — 2,9 млн грн;
- Винницкая и Волынская — 2,6 млн грн.
- Хмельницкая — 1,9 млн грн.
Более низкие медианные цены на покупку зафиксированы в Черкасской (869 тыс. грн), Николаевской (835 тыс. грн), Сумской (697 тыс. грн), Донецкой (538 тыс. грн) и Черниговской (420 тыс. грн) областях.
Самый высокий уровень медианных цен на покупку дома в городах Украины находится в столице и составляет 9,6 млн грн. Далее по снижению цены:
- Львов — 7,5 млн грн;
- Ужгород — 7,1 млн грн;
- Одесса — 6,6 млн грн;
- Ивано-Франковск — 5,4 млн грн;
- Черновцы — 5,2 млн грн;
- Луцк и Тернополь — 3,8 млн грн;
- Ровно — 3,7 млн грн,
- Винница и Харьков — 3,3 млн грн.
Относительно более низкие медианные цены на дома в Сумах и Днепре (2 млн грн), Полтаве (1,8 млн грн), Херсоне (1,5 млн грн), Николаеве (1,3 млн грн), Запорожье (1,2 млн грн), Чернигове (1,0 млн грн).
