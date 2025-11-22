Высокие цены и конкуренция: с какими трудностями сталкиваются арендаторы в Украине Сегодня 08:14 — Личные финансы

Высокие цены и конкуренция: с какими трудностями сталкиваются арендаторы в Украине

В ближайшие месяцы 40% опрошенных планируют арендовать жилье, 37% уже арендуют, а 8% находятся в процессе оформления документов.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость

«Рынок аренды жилья в Украине остается активным, а ключевыми критериями выбора для арендаторов являются цена, удобство расположения и автономность жилья. Новые условия жизни, вызванные войной и массовым переселением, требуют адаптации и изменений потребностей и требований как арендаторов, так и арендодателей», — говорится в исследовании.

Что побуждает украинцев арендовать жилье

Основной причиной аренды жилья украинцы называют необходимость иметь отдельное жилье. Так ответили 51% респондентов, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Среди других причин:

изменение условий проживания, в том числе улучшение жилищных условий или увеличение площади, о чем сказали 37% опрошенных, на 12% больше против прошлого года;

переезд из-за работы или путешествий — 21%, на 4% больше по сравнению с прошлым годом;

потребности, связанные с влиянием войны — 26%, на 3% меньше, чем в прошлом году;

желание ознакомиться с предложениями на будущее — 16%, на 3% больше против прошлого года.

Инфографика: OLX

Где украинцы ищут жилье

82% опрошенных отметили, что ищут жилье на сайтах объявлений, и это остается самым популярным способом поиска. Меньше арендаторов обращаются к знакомым или родственникам, а также пользуются соцсетями и услугами частных риелторов.

Инфографика: OLX

С какими трудностями сталкиваются арендаторы

При поиске жилья украинцы ориентируются прежде всего на цену. На этот критерий обращают внимание 84% опрошенных. Также важны удобство района (71%), количество комнат (68%), доступность к работе и транспорту (67%), инфраструктура поблизости (62%).

62% респондентов проверяют, есть ли рядом стратегические объекты. Более половины обращает внимание на автономность жилья, дополнительные источники питания и наличие бомбоубежища. Эти критерии впервые вошли в топ-15 этого года.

Основной проблемой арендаторы называют высокие цены. Об этом сообщили 89% респондентов, что на 6% больше, чем в прошлом году. 75% (+4%) говорят о сложностях из-за большой конкуренции.

Среди других вызовов отмечают отказ сдавать жилье людям с домашними животными, арендаторам со статусом ВПЛ, людям с инвалидностью или военнослужащим. Больше всего за год вырос показатель отказов арендаторам с малыми детьми, прирост составил 14%.

Инфографика: OLX

Что, по мнению арендаторов, учитывают владельцы жилья

Респонденты считают, что арендодатели больше обращают внимание на наличие домашних животных (88%) и маленьких детей (87%). Среди других факторов: количество жильцов (83%), поведение и внешний вид (82%), платежеспособность (80%), семейное положение (78%) и вредные привычки (77%).

Также владельцы учитывают регион, откуда приехали арендаторы (71%), статус ВПЛ (61%) и язык общения арендаторов (42%).

С другой стороны, процесс аренды — арендодатели, которые также имеют собственные критерии отбора потенциальных жильцов. 60% арендодателей, прежде всего, оценивают платежеспособность потенциальных жильцов. Практически столько же (59%) обращают внимание на наличие домашних животных.

Политические взгляды и язык общения важны всего лишь для 7% и 3% владельцев жилья соответственно.

Инфографика: OLX

