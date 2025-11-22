Как отток юношей 18−22 лет влияет на рынок труда: результаты опроса Сегодня 09:35 — Личные финансы

Как отток юношей 18−22 лет влияет на рынок труда: результаты опроса

В августе 2025 года правительство изменило правила пересечения границы и разрешило мужчинам до 23 лет выезжать из Украины во время военного положения. Постановление действует уже три месяца, и за это время отток молодежи оказал заметное влияние на работу украинских компаний.

Об этом свидетельствуют данные исследования robota.ua.

Количество увольнений среди работников в возрасте 18−22 лет

Каждая третья компания сообщила о значительном росте увольнений среди молодежи.

По данным опроса, 38% респондентов отмечают значительное увеличение количества увольнений в этой возрастной группе, 33% говорят об умеренном росте, 26% не заметили изменений, а 3% затруднились ответить.

Инфографика: robota.ua

Рост увольнений больше испытывают крупные компании. Среди бизнесов с более чем 1 000 работников 41% сообщают о значительном увеличении оттока молодежи, только 14% не фиксируют изменений.

Половина респондентов (50%) часто сталкивается с увольнениями молодых специалистов из-за желания уехать за границу. Иногда с такими ситуациями сталкиваются 13% компаний, редко 21%, а 16% не наблюдают таких случаев.

Инфографика: robota.ua

Насколько сложно нанимать молодых работников

Для большинства компаний поиск специалистов в возрасте 18−22 лет стал более сложным. Так, 55% респондентов отмечают, что привлекать молодежь теперь гораздо труднее, еще 29% говорят о небольшом осложнении, а 16% не видят изменений в рекрутинге.

Инфографика: robota.ua

Отток молодежи влияет на работу бизнесов по-разному: для 34% он существенный, для 42% оказывает умеренное влияние, а для 20% не создает трудностей.

Инфографика: robota.ua

Больше всего потерю молодых работников испытывают компании в сфере продаж и работы с клиентами (46,3%), операционного персонала (38,4%), ІТ и технических специальностей (10,3%).

Работодатели фиксируют побочный эффект. Выезд юношей повлек за собой значительное количество увольнений среди девушек, которые выезжают вместе с ребятами или родственниками. Некоторые компании отмечают даже больше отток девушек, чем юношей.

Как бизнесы реагируют на увольнения молодежи

Чтобы компенсировать потери работников, компании применяют разные подходы. Чаще всего нанимают кандидатов постарше (62%), перераспределяют функции между существующими работниками (43%), повышают зарплаты и бонусы (29%) или автоматизируют процессы (16%).

Читайте также ГПСУ не подтверждает данные Польши о массовых выездах мужчин 18−22 лет

Большинство опрошенных (59%) считают, что государство должно предложить компенсаторные механизмы, в частности, налоговые льготы или программы стажировок.

Общее влияние этого фактора на рынок труда значительно. Так, 59% участников исследования говорят об очень серьезном влиянии, 30% об умеренном, 9% о незначительном и 2% не испытывают изменений.

Какие шаги могут уменьшить негативные последствия

По мнению респондентов, первопричиной проблемы является война, а часть работодателей уверена, что без ее завершения какие-либо меры будут иметь ограниченный эффект. Предложенные решения могут отчасти смягчить ситуацию.

На уровне государства предлагают:

увеличение доли бронирования;

гарантии брони по достижении 25 лет;

налоговые льготы и прочие стимулы для бизнеса;

прозрачные правила мобилизации;

льготное или бесплатное обучение в вузах;

отмена требования воинского учета для работодателей.

На уровне компаний предлагают:

автоматизацию процессов;

привлечение женщин, старших работников и ветеранов;

переквалификацию и обучение персонала;

конкурентный уровень оплаты труда;

гибкий график и возможность обучения;

сохранение рабочих мест для выехавших;

комплексные системы мотивации

Напомним, 28 августа 2025 года начал действовать новый порядок пересечения госграницы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Как рассказал начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкой, разрешение на выезд юношей в возрасте 18−22 лет за пределы Украины повлияло на мобилизационный процесс. После этого количество обращений молодежи в центры рекрутинга уменьшилось примерно на 30%.

Президент Владимир Зеленский уверен , что решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18−22 лет не повлияет на обороноспособность Украины. Оно должно помочь сохранить молодежь для страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.