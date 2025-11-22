Работодатели в Польше не хотят трудоустраивать украинцев старше 55 лет
В Польше насчитывается около 80 000 иностранных работников в возрасте 55 лет и старше. Однако большинство компаний до сих пор отдают приоритет младшим работникам.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
В каких сферах работают иностранцы постарше в Польше
Иностранцы постарше — это преимущественно украинцы и белорусы, хотя также работают граждане Грузии, Индии и Вьетнама.
Согласно данным GUS и ZUS, на конец 2024 года в Польше работали более 1 миллиона иностранцев, причем люди старше 55 лет составляли лишь 8% этой группы.
К примеру, в транспортной отрасли работает много опытных водителей из Украины и беларуси старше 50 лет. В сфере клининга и ухода преобладают женщины — украинки и белоруски, которые часто исполняют обязанности уборщиц или сиделок. В промышленности иностранцы постарше преимущественно работают на технических должностях — сварщиками, электриками или операторами.
Почему работодатели не берут иммигрантов старше 55 лет
Во многих отраслях иммигрантов старше 55 лет до сих пор практически нет. Причина не в недостатке компетенций, а скорее в предубеждениях работодателей — считается, что пожилые люди работают медленнее и менее выносливы. На практике их отвергают не из-за их навыков, а из-за возраста.
Кроме того, старшие работники часто не владеют польским языком на достаточном уровне, а между такими работниками и коллективом чаще возникают культурные и психосоциальные барьеры.
В результате, иностранцы постарше склонны сосредотачиваться на нишевых рынках, обычно где формальные требования ниже, а такие ценности, как опыт и ответственность, являются ключевыми.
Однако старшие работники гораздо реже меняют работу, они более ответственны и более привязаны к работе.
Согласно данным GUS, сейчас более 25% поляков старше 60 лет, а количество людей трудоспособного возраста ежегодно сокращается со скоростью более 100 000. В этом контексте особенно важна профессиональная активизация иммигрантов старшего возраста.
Эксперты считают, чтобы использовать этот потенциал, нужны системные действия — скорее признание иностранных дипломов, курсы польского языка, адаптированные для пожилых людей, и содействие трудоустройству иммигрантов в возрасте от 55 лет среди работодателей.
