Какие документы нужны пенсионеру для видеоидентификации

Какие документы нужны пенсионеру для видеоидентификации

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области напомнило, какие документы должен подготовить пенсионер для прохождения видеоидентификации.

Что такое физическая идентификация

Физическая идентификация — это процедура установления данных личности на основании документов на материальных носителях или электронных данных.

В ходе такой процедуры осуществляется однозначное подтверждение личности. Ее можно пройти с помощью сеанса видеоконференцсвязи, в рамках которого нужно предъявить документы, удостоверяющие личность.

Видеоидентификация получателей выплат производится на основании документа, удостоверяющего личность получателя, законного представителя или помощника. Для детей процедура осуществляется на основании свидетельства о рождении.

Документы, которые нужны пенсионеру

Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID карту. Во время сеанса видеоконференции следует показать документ уполномоченному работнику Пенсионного фонда Украины и зачитать его реквизиты. Речь идет о серии, номере, дате выдачи паспорта и наименовании органа, его выдавшего.

Пенсионер также должен быть готов назвать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Это не касается лиц, отказавшихся от его получения по религиозным убеждениям.

Процедура предусматривает ответы на вопросы о пенсионном удостоверении. В частности, нужно назвать его реквизиты, а также предоставить информацию о трудовой деятельности.

Законный представитель пенсионера должен предъявить документ, подтверждающий его полномочия. Если пенсия назначена ребенку, во время видеоидентификации нужно предоставить его свидетельство о рождении.

Если пенсионер заранее отмечает, что ему нужно физическое сопровождение во время сеанса, помощник, предоставляющий такую ​​услугу, должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Пенсионный фонд разработал проект порядка установления личности получателя пенсии, других социальных выплат путем видеоконференцсвязи. Пенсионера или его законного представителя или помощника уведомляют о результатах видеоидентификации по электронной почте.

Кроме того, пенсионеру, отметившему в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, результаты прохождения идентификации направляются в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua в раздел «Мои обращения».

