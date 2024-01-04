Как пенсионеру пройти видеоидентификацию: инструкция — Finance.ua

Как пенсионеру пройти видеоидентификацию: инструкция Сегодня 12:02 — Личные финансы

Как пенсионеру пройти видеоидентификацию: инструкция

и т. п. путем видеоконференцсвязи. Об этом 8 декабря вступило в силу постановление Правления Пенсионного фонда Украины № 49−2 от 20.11.2023 г., которым утвержден порядок установления личности получателя пенсии, других социальных выплатпутем видеоконференцсвязи. Об этом пишет ЮрПорадник.

Напомним, им предусмотрена обязанность получателей пенсии, имеющих справку о взятии на учет ВПЛ до 24.02.2022 года — так называемые ВПЛ «первой волны», для продолжения получения выплат проходить идентификацию каждые 6 месяцев. На время карантина действие этой нормы было приостановлено, однако с его отменой, согласно постановлению Кабмина № 837 от 08.08.2023 г., указанные ВПЛ должны пройти идентификацию до 31 декабря 2023 года.

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Небольшая ремарка: хотя в инфопространстве «гуляет» много информации о том, что сроки идентификации будут продлены, на сегодняшний день, к сожалению, в законодательстве это никоим образом не предусмотрено.

Итак, как пройти идентификацию, используя видеоконференцсвязь?

1. Подать заявление на идентификацию путем видеоконференцсвязи через:

Портал электронных услуг Пенсионного фонда (окошко «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи» на верхней зеленой панели);



или по контактным телефонам: 0800 503 753, 044 281 08 70, 044 281 08 71 (из перечня вопросов выбрать «Вопрос по выплате пенсий и идентификации» и нажать цифру 3 на клавиатуре телефона).

2. Дождаться звонка уполномоченного сотрудника органа Пенсионного фонда Украины для согласования времени и способа проведения видеоидентификации. Обратите внимание! Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).

3. Пройти саму процедуру.

Продолжительность видеоидентификации составляет ориентировочно 20 минут и должна происходить примерно в следующей последовательности:

предъявление пенсионером/законным представителем/помощником документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, «заграничный» паспорт и т. п. ), у ребенка — свидетельство о рождении;

), у ребенка — свидетельство о рождении; ответы на заранее заготовленные уполномоченным сотрудником вопросы. В случае плохого качества видеосвязи/ее прерывания согласовывается другая дата проведения видеоидентификации, о чем фиксируется в протоколе.



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4. Получить решение о прохождении идентификации. По результатам видеоконференции уполномоченный сотрудник создает видеозапись и формирует отдельные файлы, которые передает в ответственное подразделение для проведения верификации с уже имеющимися в пенсионном деле материалами и для дальнейшего принятия решения.

Решение о прохождении или непрохождении видеоидентификации принимается в 10-дневный срок после проведения такой идентификации и доводится до сведения получателя пенсии не позднее 3-х рабочих дней после его принятия.

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