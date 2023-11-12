Пенсионеры могут получить доплату до 3000 гривен. Как это сделать — Finance.ua

Пенсионеры могут получить доплату до 3000 гривен. Как это сделать Сегодня 13:14 — Личные финансы

В то время как в следующем году в Украине повысят пенсии по меньшей мере четырем категориям, пострадавшие из-за войны украинцы могут получить гуманитарную и денежную помощь. И это касается не только внутренне перемещенных лиц, но и пенсионеров.

Некоторые категории граждан могут рассчитывать на увеличение пенсии, пишет профильное издание «На пенсии».

«Недавно прочитал, что пенсионерам, получающим пенсии менее 3000 гривен, полагается доплата от ООН. Моя пенсия 2673 гривны, почему я не получаю дополнительные деньги?» — спросил житель Одесской области.

Следует отметить, что эти выплаты положены не всем пенсионерам, которые получают пенсии менее 3000 гривен. Всемирная продовольственная программа ООН в течение 4 месяцев будет предоставлять пенсионерам денежную помощь автоматически, то есть обращаться за выплатами и писать заявления не нужно.

Речь идет о доплате до 3000 гривен. То есть, если пенсия составляет 2200 грн, то денежное пособие составит 800 грн. Первое пособие было предоставлено ​​30 августа и продлится минимум четыре месяца подряд — то есть до конца 2023 года.

Выплаты смогут получить пенсионеры, которые:

получают пенсию, размер которой не превышает 3000 грн;

не получают иное денежное пособие от благотворительных организаций;

находятся на территориях активных или возможных боевых действий.

Если пенсионер проживает на территории, где не ведутся боевые действия, выплаты ему не положены.

Напомним, что для получения средств пенсионерам не нужно предпринимать никаких действий. Выплата производится в соответствии с информацией, имеющейся в государственных реестрах. Денежное пособие будет поступать на банковские счета, на которые приходят пенсионные выплаты, или через Укрпочту.

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Українські Новини По материалам:

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