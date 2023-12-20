Правительство продлит выплаты пенсионерам без идентификации: кого это касается — Finance.ua

Правительство продлит выплаты пенсионерам без идентификации: кого это касается Сегодня 10:01 — Личные финансы

Правительство продлит выплаты пенсионерам без идентификации: кого это касается

Кабинет министров в ближайшее время продлит срок физической проверки пенсионеров в Ощадбанке на три месяца — до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, на прошлой неделе соответствующий проект постановления Кабмина уже рассматривался в правительственном комитете.

Ранее соответствующий проект постановления подготовило Минсоцполитики.

Идентификация пенсионеров

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Ощадбанке, к физической идентификации приравнивается:

авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» (Дія ID);

идентификация человека с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальными органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;

идентификация получателей пенсий в учреждении Ощадбанка;

заверение в установленном порядке по обращению получателя, временно проживающего за рубежом, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив.

Разъяснение Минсоцполитики

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики , норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно то лицо, которому они были назначены.

Абсолютное большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат не считались с действием этой нормы, поскольку проходили физическую идентификацию способом, который не привлекал внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты. Или же идентификацию на практике осуществлял почтальон, вручая пенсию, отметили в министерстве.

Для одной категории граждан в последние три года не применялась норма прохождения физической идентификации. А именно: в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, производилась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. С 1 июля, в связи с окончанием карантина она возобновила свое действие, объяснили в Минсоцполитики.

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