Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео — Finance.ua

Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео
Кабинет Министров усовершенствовал экспериментальный проект по оформлению внутреннего и заграничного паспортов находящимся за пределами страны украинцам.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Изменения предусматривают введение процедуры приема ГП «Документ» за границей документов и анкет-заявлений от лиц, впервые оформляющих паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.
Для этого зарубежным обособленным подразделениям ГП «Документ» будут предоставлены возможности проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого человека.
Справка Finance.ua:
- Недавно услуга восстановления утраченного или похищенного водительского удостоверения стала доступна для украинцев в Польше. Услуга может быть использована в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове;
- многие украинцы получали загранпаспорт Украины в отделениях паспортного сервиса ГП «Документ». Это государственное предприятие предлагает удобный сервис в торговых центрах или ремонтных помещениях, однако берет за это дополнительные деньги. Сколько именно нужно платить за оформление документов — читайте здесь.
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