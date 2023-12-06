Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео

Личные финансы
49
Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео
Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео
Кабинет Министров усовершенствовал экспериментальный проект по оформлению внутреннего и заграничного паспортов находящимся за пределами страны украинцам.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Изменения предусматривают введение процедуры приема ГП «Документ» за границей документов и анкет-заявлений от лиц, впервые оформляющих паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.
Для этого зарубежным обособленным подразделениям ГП «Документ» будут предоставлены возможности проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого человека.

Справка Finance.ua:

  • Недавно услуга восстановления утраченного или похищенного водительского удостоверения стала доступна для украинцев в Польше. Услуга может быть использована в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове;
  • многие украинцы получали загранпаспорт Украины в отделениях паспортного сервиса ГП «Документ». Это государственное предприятие предлагает удобный сервис в торговых центрах или ремонтных помещениях, однако берет за это дополнительные деньги. Сколько именно нужно платить за оформление документов — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.