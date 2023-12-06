Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео — Finance.ua

Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео Сегодня 10:36 — Личные финансы

Украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт, смогут пройти идентификацию по видео

Кабинет Министров усовершенствовал экспериментальный проект по оформлению внутреннего и заграничного паспортов находящимся за пределами страны украинцам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Изменения предусматривают введение процедуры приема ГП «Документ» за границей документов и анкет-заявлений от лиц, впервые оформляющих паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.

Для этого зарубежным обособленным подразделениям ГП «Документ» будут предоставлены возможности проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого человека.

Справка Finance.ua:

Недавно услуга восстановления утраченного или похищенного водительского удостоверения стала доступна для украинцев в Польше. Услуга может быть использована в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове;

многие украинцы получали загранпаспорт Украины в отделениях паспортного сервиса ГП «Документ». Это государственное предприятие предлагает удобный сервис в торговых центрах или ремонтных помещениях, однако берет за это дополнительные деньги. Сколько именно нужно платить за оформление документов — читайте здесь.

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