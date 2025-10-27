Кому могут уменьшить выплаты пенсии, а кому забрать: мнение адвоката Сегодня 21:00 — Личные финансы

Кому могут уменьшить выплаты пенсии, а кому забрать: мнение адвоката

Часть пенсионеров в Украине до конца года должна пройти идентификацию. Кто от проверки откажется, может остаться без пенсии.

О том, в каких случаях могут забрать выплату, рассказал адвокат ЮК « Сеть права » Андрей Дзись, пишет OBOZ.UA.

За что могут забрать

Выявление недостоверных данных. Если в документах или в информации, на основе которой назначена или производится выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные — ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер.

Если в документах или в информации, на основе которой назначена или производится выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные — ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер. Неполучение пенсии в течение шести месяцев подряд. Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть прекращены.

Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть прекращены. Непрохождение физической идентификации/верификации. Законом о верификации и постановлением № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если оно этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены.

Законом о верификации и постановлением № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если оно этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены. Изменение статуса лица с инвалидностью/пропуск осмотра. Если лицо получает пенсию по инвалидности и должно быть проведено повторное медико-социальное освидетельствование или оценивание, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины) — пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем.

Если лицо получает пенсию по инвалидности и должно быть проведено повторное медико-социальное освидетельствование или оценивание, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины) — пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем. Судебное решение. При соответствующем решении суда выплаты могут быть отменены или изменены. Относительно лиц, находящихся на оккупированных территориях, здесь есть особенности: до 2025 года существовали ограничения по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или оставшихся там под оккупацией.

Следовательно, «непрохождение верификации» может быть основанием для прекращения выплат, но только если это прямо предусмотрено нормативными актами и нарушен срок или требования законодательства", — объясняет адвокат.

Проверить, действительно ли получает пенсию пенсионер, если он находится на временно оккупированной территории, украинским чиновникам сложно. Самый простой пример — если пенсионер умирает на подконтрольной территории, информация о смерти попадает в государственные реестры. Но если пенсионер умер, например, в Донецке, ПФУ может об этом не узнать.

Пенсионеры за границей

Похожая ситуация и с пенсионерами, которые выехали за границу. Чтобы убедиться, что пенсия платится тому, кто ее заработал, и ввели ежегодную идентификацию. Это не нововведение, она проходила и раньше.

Переселенцам для получения пенсии нужно либо иметь действующий статус ВПЛ, либо проходить верификацию. В реестре судебных решений можно встретить целый ряд дел, где пенсионеры-переселенцы оставались без выплат, потому что не восзобновляли статус ВПЛ.

Мнение адвоката

Адвокат Андрей Дзись объясняет: если пенсия была приостановлена ​​из-за того, что пенсионер не вовремя выполнил свои обязанности (например, не прошел идентификацию в срок), ПФУ может возобновить выплату, но компенсация недополученных сумм может быть ограничена — заплатят за период до трех лет.

То есть, если возобновить выплату через четыре года, то компенсацию за один год не заплатят. «Также если прекращение выплаты было по вине самого ПФУ (организовано ненадлежащим образом, из-за служебного промедления), тогда пенсионер может потребовать возврата всех недополученных сумм без ограничений по сроку, и с компенсацией потери дохода (по закону)», — объясняет адвокат.

Относительно случаев, когда находятся «неточности» в документах, чаще всего это дела инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Пенсия им начисляется согласно справкам о заработной плате в зоне отчуждения. Большинство таких справок выдавались еще в 90-х и начале 2000-х. Начиная с июня 2025 года, ПФУ осуществляет проверку таких пенсионных дел и отменяет такие справки о заработной плате.

Такие требования есть согласно графику пенсионной реформы. Напомним, со следующего года в Украине вступят в силу новые правила выхода на пенсию . Для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа. Те, у кого нет такого стажа, смогут выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет. Также отметим, что тут будут действовать новые пороги.

Те, у кого нет такого стажа, смогут выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет. Также отметим, что тут будут действовать новые пороги.

23 года стажа для выхода в 63 года.

15 — для выхода в 65.

Несмотря на индексацию, размер пенсий в Украине остается одним из самых низких в Европе. Данные аналитики свидетельствуют, что большинство пожилых украинцев вынуждены жить на суммы, часто не покрывающие даже базовые потребности.

В октябре 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6 436 грн, или около 133 евро (по курсу на момент публикации). Почти треть украинских пенсионеров — 3,3 миллиона человек — получает только 3 340 грн в месяц. Еще почти 4% пенсионеров живут на около 2 300 грн.

В прошлом году ситуация была еще хуже: 26% пенсионеров получали менее 3 000 грн. После индексации этот показатель снизился, а минимальные выплаты выросли до 3 тысяч.

