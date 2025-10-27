Как платить налоги с зарубежных доходов
Если гражданин Украины получает доход за пределами страны, важно помнить свои налоговые обязательства — подача декларации о получении доходов и уплата налогов.
Об этом сообщило Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
Какие налоги нужно уплатить
Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине. Для этого применяются следующие ставки:
- 18% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 1,5% - военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).
Если доход был получен в иностранной валюте, то сумма переводится в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.
Как избежать двойного налогообложения
Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно не придется платить налог на доходы, если эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.
Чтобы не платить налог дважды, нужно:
- получить справку из налоговой иностранной страны об уплаченных налогах.
- легализовать ее в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, к полномочиям которых относится легализация таких документов).
В налоговой отмечают, что засчитывается сумма уплаченного налога за пределами Украины в сумме, не превышающей сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.
То есть:
- если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине вами определено к уплате 80 тыс. грн, то налог в Украине не уплачивается;
- если же вы заплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу — 20 тыс. грн.
Что делать, если документов об уплате налогов нет
В таком случае плательщик должен подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.
Декларирование благотворительной помощи
Если вы из-за российской агрессии получили временную защиту за границей, то:
- не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;
- нужно подавать декларацию, если у вас были другие доходы (например, зарплата или прибыль от фриланса), даже если получали благотворительную помощь.
Подать декларацию можно и находясь за границей. Есть два способа:
- почтой — присылайте документы с описанием вложения не позднее чем за 5 дней до конечного срока подачи;
- по электронной почте — через систему электронного документооборота Украины.
