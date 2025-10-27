0 800 307 555
Как платить налоги с зарубежных доходов

Личные финансы
Если гражданин Украины получает доход за пределами страны, важно помнить свои налоговые обязательства — подача декларации о получении доходов и уплата налогов.
Об этом сообщило Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Какие налоги нужно уплатить

Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине. Для этого применяются следующие ставки:
  • 18% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 1,5% - военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).
Если доход был получен в иностранной валюте, то сумма переводится в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения

Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно не придется платить налог на доходы, если эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.
Чтобы не платить налог дважды, нужно:
  • получить справку из налоговой иностранной страны об уплаченных налогах.
  • легализовать ее в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, к полномочиям которых относится легализация таких документов).
В налоговой отмечают, что засчитывается сумма уплаченного налога за пределами Украины в сумме, не превышающей сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.
То есть:
  • если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине вами определено к уплате 80 тыс. грн, то налог в Украине не уплачивается;
  • если же вы заплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу — 20 тыс. грн.

Что делать, если документов об уплате налогов нет

В таком случае плательщик должен подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.
Декларирование благотворительной помощи

Если вы из-за российской агрессии получили временную защиту за границей, то:
  • не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;
  • нужно подавать декларацию, если у вас были другие доходы (например, зарплата или прибыль от фриланса), даже если получали благотворительную помощь.
Подать декларацию можно и находясь за границей. Есть два способа:
  1. почтой — присылайте документы с описанием вложения не позднее чем за 5 дней до конечного срока подачи;
  2. по электронной почте — через систему электронного документооборота Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиДеньги
