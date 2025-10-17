Налогообложение основных доходов: что нового — ответ Главы ГНС Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Налогообложение основных доходов: что нового — ответ Главы ГНС

Увеличения ставок налогообложения основных доходов среди законодательных инициатив нет, что является хорошим сигналом для бизнеса.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Леся Карнаух, пишет interfax.

ГНС также не инициировала в последнее время такие изменения.

«Как было НДС, как было НДФЛ и налог на прибыль, так он и остался», — добавила Карнаух.

Она отметила, что также остается проблема детенизации, относительно которой есть два аспекта: сферы, в которых остается тень, и справедливость определения равных конкурентных условий.

«Это так называемая методика tax gap, над которой мы работаем совместно с Министерством финансов. Это и требование наших международных партнеров, Международного валютного фонда (МВФ)», — подчеркнула Карнаух.

По словам главы ГНС, на этот вопрос должно обратить внимание как общество, так и все государство.

Кроме того, Карнаух рассказала, что ГНС уже принимает некоторые меры по борьбе с незаконной деятельностью — это меры налогового контроля, то есть фактические и камеральные проверки, аудиты, запросы.

«В этом направлении мы движемся, как и двигались в предыдущие годы. И единственное, что пытаемся мы сейчас с командой воплощать — чтобы каждое наше действие, касающееся сотрудничества с бизнесом, носило логику и здравый смысл. Чтобы налоговик понимал специфику ведения того или иного бизнеса, где он идет проверять, чтобы он понимал судьбу хозяйственных операций и мог дать правильную оценку», — объяснила Карнаух.

Как подчеркнула Карнаух, ГНС работает над тем, чтобы, когда приходит ГНС с проверкой и налоговый инспектор, бизнес не думал, что это давление.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.