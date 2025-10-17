0 800 307 555
Какие услуги будут недоступны: что и где остановят в «Дія» (детали)

Казна и Политика
В 7 областях сервисы ГРАГС будут временно недоступны. Об этом сообщает «Дія».
Реорганизация в структуре отделов ГРАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале «Дія» будут временно недоступны:
  • в Ивано-Франковской,
  • Волынский,
  • Закарпатской,
  • Львовской,
  • Ровенской,
  • Тернопольской,
  • Черновицкой области.

Какие услуги будут на паузе?

єМалятко.
Выписка о рождении.
Выписка о смене имени.
Выписка о браке.
Выписка о расторжении брака.
Выписка о смерти.
Повторная выдача свидетельств из ГРАГС.
Полный список — по ссылке.
«Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили — проверьте, было ли подписано и отправлено заявление. Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел его обработать. Если не успеете — после возобновления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС, в котором заказывали услугу, с квитанцией для ее получения» — написали в сообщении.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
