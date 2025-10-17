Какие услуги будут недоступны: что и где остановят в «Дія» (детали)
В 7 областях сервисы ГРАГС будут временно недоступны. Об этом сообщает «Дія».
Реорганизация в структуре отделов ГРАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале «Дія» будут временно недоступны:
- в Ивано-Франковской,
- Волынский,
- Закарпатской,
- Львовской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Черновицкой области.
Какие услуги будут на паузе?
єМалятко.
Выписка о рождении.
Выписка о смене имени.
Выписка о браке.
Выписка о расторжении брака.
Выписка о смерти.
Повторная выдача свидетельств из ГРАГС.
Полный список — по ссылке.
«Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили — проверьте, было ли подписано и отправлено заявление. Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел его обработать. Если не успеете — после возобновления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС, в котором заказывали услугу, с квитанцией для ее получения» — написали в сообщении.
