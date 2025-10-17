Какие услуги будут недоступны: что и где остановят в «Дія» (детали) Сегодня 12:12 — Казна и Политика

Какие услуги будут недоступны: что и где остановят в «Дія» (детали)

В 7 областях сервисы ГРАГС будут временно недоступны. Об этом сообщает « Дія ».

Реорганизация в структуре отделов ГРАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале «Дія» будут временно недоступны:

в Ивано-Франковской,

Волынский,

Закарпатской,

Львовской,

Ровенской,

Тернопольской,

Черновицкой области.

Какие услуги будут на паузе?

єМалятко.

Выписка о рождении.

Выписка о смене имени.

Выписка о браке.

Выписка о расторжении брака.

Выписка о смерти.

Повторная выдача свидетельств из ГРАГС.

Полный список — по ссылке.

«Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили — проверьте, было ли подписано и отправлено заявление. Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел его обработать. Если не успеете — после возобновления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС, в котором заказывали услугу, с квитанцией для ее получения» — написали в сообщении.

