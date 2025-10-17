Украинский строительный сектор работает всего на 60% от довоенного уровня: кто требуется больше всего

0 800 307 555
Казна и Политика
Украинский строительный сектор работает сейчас всего на 60% от довоенного уровня. Дефицит кадров в сфере строительства достигает более 30%.
Об этом заявила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, ссылаюсь на отчет Ukraine Construction Snapshot 2025 от IREX и EasyBusiness, пишет РБК-Украина.
Остро ощущается нехватка каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, сварщиков. Поэтому не исключено, что для процессов восстановления Украине придется привлекать трудовых мигрантов. Более того, с начала войны к работе на стройках уже начали привлекать граждан стран Африки и Азии.
По ее словам, украинский строительный сектор работает сейчас всего на 60% от довоенного уровня. Соответственно, на одного доступного кандидата приходится 2,4 вакансии. То есть даже если бы каждый строитель работал на полторы ставки, рабочих рук все равно не хватало бы. По данным отчета, чтобы достичь целей экономического восстановления, к 2032 году нужно более чем удвоить количество работников в отрасли — от этого зависят темпы восстановления.
Среди других тревожных цифр то, что по специальности работают менее половины выпускников строительных вузов, а трудоустройство выпускников профессиональных училищ колеблется от 13% до 36% в зависимости от профессии.
Остро ощущается нехватка каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, электриков, сварщиков и мастеров отделки, а 70% работодателей говорят, что нехватка практических навыков — главный барьер.
По материалам:
РБК-Україна
