Деловая активность и увеличение зарплат: чего ожидает бизнес (отчет НБУ)
Как говорится в отчете НБУ, большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев.
Об этом говорится в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за III квартал 2025 года.
Респонденты ожидают более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 55,7%.
Во II квартале 2025 года баланс был 49,8%, в I квартале — 60,1%, в IV квартале 2024 года — 56,5%, в III квартале — 52,9%.
Предприятия ожидали дальнейшего оживления своей деловой активности пятый квартал подряд, хотя и несколько более низкими темпами, — индекс деловых ожиданий (ИДО) составил 102.5% (в II квартале 2025 года — 103.1%)
Оживления экономической активности ожидали респонденты 15 областей.
Больше всего:
Волынской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой и Тернопольской (ИДО — 127.1%, 120.0%, 116.9%, 116.0% и 115.3 соответственно).
Респонденты Харьковской области ожидали будущую деловую активность на текущем уровне.
В то же время респонденты пяти областей имели сдержанные ожидания, самые сдержанные — Кировоградской области (ИДО — 70.8%)

Количество работников

Респонденты сохранили сдержанные оценки количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 4.4% (во II квартале 2025 года — 4.4%).
Негативные ожидания были у респонденты большинства видов экономической деятельности, более всего — строительства (баланс ответов «минус» 23.8%).
В то же время предприятия сельского хозяйства ожидали увеличения количества работников в последующие 12 месяцев.
По материалам:
Finance.ua
