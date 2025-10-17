Украина экспортировала 150 миллионов тонн грузов с момента снятия блокады рф с портов Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Более 150 миллионов тонн грузов прошли через украинский морской коридор, созданный после одностороннего выхода рф из зерновой инициативы.

Об этом сообщил вице-премьер министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Более 6 тысяч судов и 90 миллионов тонн зерна доставлены в 55 стран мира с момента создания коридора в 2023 году.

В портах Большой Одессы обустроили систему укрытий, которая доказала свою эффективность при обстреле.

Портовые операторы и частные компании также обустроили десятки собственных укрытий. Это одно из условий сотрудничества в портах.

Кулеба обещает, что после завершения ремонта на транспортных развязках возле портов пропускная способность для грузового транспорта вырастет более чем на 20%.

