Украина экспортировала 150 миллионов тонн грузов с момента снятия блокады рф с портов
Более 150 миллионов тонн грузов прошли через украинский морской коридор, созданный после одностороннего выхода рф из зерновой инициативы.
Об этом сообщил вице-премьер министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Более 6 тысяч судов и 90 миллионов тонн зерна доставлены в 55 стран мира с момента создания коридора в 2023 году.
В портах Большой Одессы обустроили систему укрытий, которая доказала свою эффективность при обстреле.
Портовые операторы и частные компании также обустроили десятки собственных укрытий. Это одно из условий сотрудничества в портах.
Кулеба обещает, что после завершения ремонта на транспортных развязках возле портов пропускная способность для грузового транспорта вырастет более чем на 20%.
