Облагаются ли алименты военным сбором — ответ ГНС

Алименты не подлежат налогообложению военным сбором, если они уплачиваются согласно решению суда или по добровольной договоренности сторон в суммах, определенных Семейным кодексом Украины.

Об этом пишет Главное управление ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.

Согласно статье 163 Налогового кодекса Украины, военным сбором облагаются только доходы, входящие в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход гражданина. В этот перечень не включаются выплаты, перечисленные в статье 165 НКУ, среди которых — алименты.

Алименты, уплаченные по решению суда или по договоренности сторон, не считаются облагаемым налогом доходом и не подлежат уплате военного сбора.

В налоговой также отметили, что от налогообложения военным сбором освобождаются и другие доходы, предусмотренные Налоговым кодексом, если они не включаются в общий налогооблагаемый доход.

