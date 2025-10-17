0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Облагаются ли алименты военным сбором — ответ ГНС

Казна и Политика
2
Облагаются ли алименты военным сбором — ответ ГНС
Облагаются ли алименты военным сбором — ответ ГНС
Алименты не подлежат налогообложению военным сбором, если они уплачиваются согласно решению суда или по добровольной договоренности сторон в суммах, определенных Семейным кодексом Украины.
Об этом пишет Главное управление ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.
Согласно статье 163 Налогового кодекса Украины, военным сбором облагаются только доходы, входящие в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход гражданина. В этот перечень не включаются выплаты, перечисленные в статье 165 НКУ, среди которых — алименты.
Алименты, уплаченные по решению суда или по договоренности сторон, не считаются облагаемым налогом доходом и не подлежат уплате военного сбора.
В налоговой также отметили, что от налогообложения военным сбором освобождаются и другие доходы, предусмотренные Налоговым кодексом, если они не включаются в общий налогооблагаемый доход.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems