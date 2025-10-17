Облагаются ли алименты военным сбором — ответ ГНС
Алименты не подлежат налогообложению военным сбором, если они уплачиваются согласно решению суда или по добровольной договоренности сторон в суммах, определенных Семейным кодексом Украины.
Об этом пишет Главное управление ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.
Согласно статье 163 Налогового кодекса Украины, военным сбором облагаются только доходы, входящие в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход гражданина. В этот перечень не включаются выплаты, перечисленные в статье 165 НКУ, среди которых — алименты.
Алименты, уплаченные по решению суда или по договоренности сторон, не считаются облагаемым налогом доходом и не подлежат уплате военного сбора.
В налоговой также отметили, что от налогообложения военным сбором освобождаются и другие доходы, предусмотренные Налоговым кодексом, если они не включаются в общий налогооблагаемый доход.
